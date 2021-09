De schappen liggen vol met appels. Welke zijn de beste?

Beeld Getty Images

Nederlandse appels zijn er toch niet altijd?

Jawel, hoor! Ze worden in het najaar geoogst, maar liggen jaarrond in de winkel.

Hoe kan dat dan?

Nederlandse appels worden na de pluk bewaard bij een temperatuur van ongeveer 5°C in speciale koelcellen, waarin onder andere het zuurstofgehalte sterk is verlaagd. Hierdoor gaan de appels als het ware in winterslaap en rijpen ze veel langzamer. Zo kun je ze wel 10 tot 12 maanden bewaren.

Maar gaat de voedingswaarde dan niet achteruit?

Volgens het Voedingscentrum niet. Vitamine C, de vitamine die het gevoeligst is voor bewaren, zit er toch al niet zoveel in een appel. Appels zijn vooral gezond omdat ze weinig calorieën bevatten, maar wel veel voedingsvezels en mineralen zoals kalium.

En de smaak?

De smaak gaat na verloop van tijd wel wat achteruit en de hoeveelheid appels wordt natuurlijk ook minder. Daarom worden er ook appels geïmporteerd: in Zuid-Afrika is de oogst in het voorjaar, dus die appels zijn ’s zomers verser. Maar er speelt ook marketing mee.

Marketing?

Er komen steeds meer buitenlandse ‘merk-appels’ op de markt. Denk aan Pink Lady- en Jazz-appels, die uit Chili, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland komen. Telers moeten voor het aanplanten van deze rassen een licentie kopen. Zulke appels zitten meestal in een luxe verpakking met stickertje en zien er altijd perfect uit. Daardoor zijn ze niet zozeer lekkerder, maar wel duurder.

En minder duurzaam.

Dat klopt. Appels (en peren) zijn wel altijd het fruit met de laagste klimaatbelasting. Ze hebben weinig grond en water nodig en bij de teelt komen nauwelijks broeikasgassen vrij. Maar Nederlandse appels, gevolgd door andere Europese exemplaren, hebben verreweg de laagste klimaatbelasting, zegt het Voedingscentrum. De opslag van Nederlandse appels kost weliswaar energie, maar appels uit bijvoorbeeld Chili, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika worden onder dezelfde ‘gecontroleerde atmosfeer’ vervoerd. Nieuw-Zeelandse appels leggen de meeste kilometers af en belasten het klimaat het meest.

En biologische appels?

Biologische appels hebben per hectare een lagere opbrengst en dat verhoogt de klimaatbelasting, zegt Milieu Centraal. Maar er zitten wel minder en andere bestrijdingsmiddelen op en dat is beter voor milieu en biodiversiteit. Voor je gezondheid maakt het niet uit, zegt het Voedingscentrum. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die op appels achterblijft, is verwaarloosbaar. Eet ze gerust met schil.

Welke appels moet ik nou kopen?

Ik zou zeggen: ‘gewone’ Nederlandse appels zoals Elstar en Jonagold, eventueel biologisch. Nu zijn ze op hun lekkerst.