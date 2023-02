De Samsung S23 is nauwelijks beter dan de S22, maar je betaalt er wel weer meer voor

De Samsung S23 Beeld Samsung

Om met de deur in huis te vallen: de laatste versie van Samsungs toptoestel, de Galaxy S23, verschilt nauwelijks van zijn voorganger, de S22. Wacht even; wat schreven we ook alweer precies een jaar geleden? ‘De Galaxy S22 verschilt nauwelijks van zijn voorganger, de S21.’ Het is niet anders: in afwachting van het post-smartphonetijdperk moeten we het doen met toestellen die ieder jaar marginaal beter worden. Met een nóg scherper scherm, nóg indrukwekkender camera’s en weer iets meer hergebruikte materialen.

En dit jaar helaas ook met nóg hogere prijzen. De S23 komt in drie smaken: de gewone met 6,1 inch scherm, de Plus met 6,6 inch scherm en de Ultra met pennetje. Die Ultra biedt nu de mogelijkheid foto’s met een krankzinnige 200 megapixels te nemen. Voor de liefhebber, zullen we maar zeggen. De ‘instap-S23’ is stukken goedkoper, maar is in de zuinigste configuratie nog altijd 949 euro. Dat is 100 euro meer dan zijn voorganger.

Wat krijgt de consument daarvoor terug? Allereerst een buitengewoon goed toestel dat op alle vlakken uitstekend presteert. Maar dat deed de S22 ook. Er zijn verschillen, maar die zijn subtiel. De versie van dit jaar oogt net wat strakker omdat de camera’s aan de achterzijde niet meer op een uitstulping zitten.

Belangrijker is wat er onderhuids is veranderd. Europeanen kregen in hun Galaxy S tot nu altijd een toestel met Samsungs eigen processor, maar nu krijgen zij net als bijvoorbeeld Amerikanen een smartphone met een processor van Qualcomm. Deze Snapdragon presteert beter, wat zijn weerslag heeft op diverse vlakken. Zo maakt de S23 net wat betere foto’s, met name in de nacht. De cameraprestaties van de S22 waren al prima, dus die verschillen zijn marginaal. Een waarschijnlijk nuttiger effect is dat de batterij langer meegaat.

In combinatie met de grotere capaciteit (van 3700 naar 3900 mAh) levert dit daadwerkelijk meer uren op. Dat was ook wel nodig, want de slanke behuizing van de S22 ging vorig jaar juist gepaard met een kléínere batterij. We zijn eigenlijk op dat vlak dus terug bij af. Het opladen gaat vrij conservatief met 25W, veel minder dan het snellaadgeweld van sommige concurrenten.

De Plus laadt zowel sneller op (45W) en heeft een grotere batterij. Wie graag een wat forser scherm wil, heeft daarmee vermoedelijk een betere keuze. Los daarvan loont het de moeite om een paar maanden te wachten, tot de prijzen wat gezakt zijn.

Samsung Galaxy S23, vanaf € 949,-.