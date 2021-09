De safarilook promoveerde de man tot sekssymbool

Ava Gardner en Grace Kelly met Clark Gable in Mogambo, 1953. Beeld Getty Images

Ondanks het koloniale imago heeft het safari-jasje de cancelcultuur vorstelijk overleefd. Het wordt tegenwoordig zelfs weer omarmd door millennials die het jasje zijn weinig woke oorsprong vergeven. Het safari-jasje ontstond tijdens de Tweede Boerenoorlog, die waarin het grote Britse rijk de Nederlandstalige Boeren in Zuid-Afrika een kopje kleiner wilde maken. De Britten bedachten een lichtgewicht, ademend jasje, feitelijk een kruising tussen een militair veldjack en een jagersjasje, met vier flap pockets aan de voorzijde (de bovenste twee geplooid), een riem rond het middel en epauletten op beide schouders. De kaki kleur moest camouflage bieden op de Afrikaanse savanne.

Vervolgens ging Hollywood ermee aan de haal. Het ‘bush jacket’ werd de vaste uitrusting van Amerikaanse filmsterren die in donker Afrika de mooie mijnheer gingen uithangen. In de avonturenfilm Mogambo uit 1953 zien we naast Clark Gable ook tegenspelers Ava Gardner en Grace Kelly in zo’n jasje (van de Engelse kleermaker Huntsman), want het is een unisex kledingstuk, wat dan weer wel past bij de huidige tijdgeest.

Ernest Hemingway, ook al zo’n alfaman, liet zijn bush jacket produceren door Willis & Geiger Outfitters, de kleermaker die ook de uitrusting voor Roald Amundsen en Edmund Hillary produceerde. Hemingway werkte graag in zijn op maat gemaakte safari-jasjes, waarmee hij een verre voorloper was van de ‘Work From Home’-generatie die het jasje tijdens de afgelopen lockdown ontdekte. Het is dan ook een comfortabel, stoerder alternatief voor het formele jasje dat wij colbert noemen (naar de Franse minister Jean Baptiste Colbert, die met zijn protectionistische politiek de Leidse lakenindustrie de nek omdraaide – reden waarom de term colbert niet door mijn persoonlijke cancelcultuur komt).

Het safari-jasje als kantoorkleding was overigens in de jaren zeventig al ontdekt in India, waar het onder invloed van het warmere klimaat de rol van het klassieke herenpak overnam. In zijn streven om de man te bevrijden van zijn ketenen, had de Franse ontwerper Yves Saint Laurent toen al zijn safaripak op de catwalk gepresenteerd. Daarna werd het in die heerlijke jaren zeventig door de populaire cultuur omarmd, al was dat – zie Bryan Ferry – vaak in de vorm van een safari-shirt. Zo’n shirt heeft dezelfde kenmerken als een safari-jasje, minus de onderste twee zakken, maar onderscheidt zich door de dikte van de stof.

Zoals te zien op de foto’s hierboven, maar ook in vele James Bondfilms, promoveerde de safarilook de man tot sekssymbool. De millennialman zal dat niet meer van deze tijd vinden, maar dat pak je evengoed toch mee.