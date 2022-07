De relatie met zijn Franse buren leek onherstelbaar, tot er aan de andere kant van de muur iets ergs gebeurde

Beeld Willemien Ebbinge

‘Hij is dood...’ Het is juli 2021 en mijn man Frank is net met grote passen de achtertuin in komen lopen. Er staat paniek in zijn ogen.

‘Wat? Hè?’, zeg ik, terwijl ik mijn glas wijn op de tuintafel neerzet alsof ik iets in veiligheid moet brengen. ‘Dood? Wie?!’

‘De buurman!’, zegt hij.

De buurvrouw heeft hem net aangesproken, voor het eerst sinds de ruzie van een paar maanden geleden. Ze begon over de boom die tijdens een storm van onze achtertuin in die van haar was gevallen en die we daar hadden laten liggen omdat het verzekeringswerk was om die op te ruimen. Dat was misschien flauw van ons geweest, maar dat maakte ons niet meer uit, want onze buren hadden zonder toelichting een enorme garagemuur gebouwd op de erfafscheiding met onze moestuin, op sommige plaatsen er zelfs iets overheen, en hadden daarmee onze droom doorgeprikt van een leven in een Franse idylle, in harmonie met de lokale bevolking.

‘Ik zei dus maar weer dat ze de verzekering moest bellen’, zegt Frank. ‘Ze keek me recht aan en zei: ‘Ik ben nu alleen!’ Ik begreep dat niet. ‘Mijn man is overleden!’, zei ze daarop. Althans, dat denk ik, want ik durfde het niet nog eens expliciet na te vragen.’

‘Maar hoe heb je gereageerd?’

‘Ik zei: ‘Dat is verschrikkelijk!’ En toen zei zij dat dat inderdaad zo was, begon te huilen en ging ervandoor.’

‘Jeetje’, zeg ik beduusd. ‘Het arme mens. Net als je denkt dat er iets van een evenwicht is ontstaan in onze kleine gemeenschap, staat alles weer op zijn kop.’

Terwijl ik van de schrik bekom, stel ik me voor hoe het zou zijn als ik op een dag wakker zou worden en Frank er plotseling niet meer is. Wat zou er dan nog overblijven van het paradijselijke leven dat we hier hebben opgebouwd? Ik kan me niet indenken dat ik dan nog met plezier de tomatenplanten zou dieven, de uitgebloeide bloemen uit de petunia’s zou plukken en bij zonsondergang een fles reuilly zou opentrekken om met het uitzicht over de vallei weer een mooie dag af te sluiten.

Beeld Willemien Ebbinge

Grote grijze garage

Hoe moet dat voor haar zijn? Zij is geboren en getogen op deze plek, is net een jaar met pensioen, heeft eindelijk de grote grijze garage van haar dromen aan haar huis laten bouwen, waarbij haar relatief nieuwe, buitenlandse buren daar allesbehalve begrip voor hebben gehad en zo haar versie van een Franse idylle onder druk hebben gezet. Na dik anderhalf jaar bouwen, vertraagd door de pandemie, is de garage zo goed als af en is ze er klaar voor om samen met haar man te gaan genieten van een auto die voor altijd binnen droog kan staan. Tot het noodlot toeslaat. Afgrijselijk.

We willen iets voor haar doen. Iets om te laten zien dat we begrijpen dat gekonkel over een muur en een omgevallen boom futiel is in vergelijking tot het gemis van een levenspartner.

We kopen een rouwkaart en schrijven daarop dat we geschrokken zijn van haar nieuws, dat we het verschrikkelijk voor haar vinden, dat de tijd van onenigheid wat ons betreft voorbij is en we haar veel sterkte toewensen en doen die bij haar in de bus.

Van anderen in de omgeving horen we dat de buurman een kleine week later begraven zal worden. Fijn om te weten, zodat we er die dag voor kunnen zorgen dat we niet per ongeluk vrolijk in de moestuin aan het fluiten zijn, terwijl er op het erf van de buren een lijkwagen komt voorrijden.

Op de dag zelf is het alsof ik het verdriet over de schutting onze tuin in kan zien kruipen. Uiteindelijk durf ik één blik op het erf van de buren te werpen en zie ik dat de garage de functie van mortuarium heeft gekregen: de hele familie zit onder de openstaande garagedeur, zwijgend in een kringetje voor zich uit te staren.

Frank legt de regionale krant voor zich op tafel en wijst met zijn vinger naar een vakje op de advertentiepagina, daar waar melding wordt gedaan van wie er is geboren (een klein hoekje) en wie er is heengegaan (daar is altijd meer ruimte voor nodig in dit leegloopgebied). ‘Kijk nou’, zegt hij, ‘de buurman had een bijnaam, dat staat er expliciet bij. Wist jij dat?’

Ik gluur naar de advertentie en schud mijn hoofd. ‘Nee, die naam heb ik in al die jaren nooit eerder gehoord.’

Daardoor begin ik me af te vragen of we hen eigenlijk wel echt hebben gekend. Los van het gebrek aan communicatie en de horkerigheid waarmee alles is verlopen, verwijt ik hen eigenlijk nog wel het meest dat ze de aardigheid die er tussen ons was, de harmonie die ik heb gevoeld, hebben misbruikt om ons met een muur van twee verdiepingen op de erfgrens te overrompelen. Maar misschien was er wel helemaal niet zoveel sprake van ‘harmonie’ als ik mezelf heb wijsgemaakt. Wellicht waren de woorden die ze hebben gesproken en de blik die ze op ons hebben gericht wel veel zakelijker bedoeld dan ik ze had geïnterpreteerd. Zij lieten ons in onze fantasiewereld leven, terwijl ze ondertussen lustig aan hun eigen walhalla bouwden. Mogelijk vonden ze zelfs wel dat ze ons meer dan voldoende hadden voorbereid op de komst van hun garage. Ze hadden ons immers terloops verteld dat die er ooit ging komen en gedacht dat als we de details wilden weten, we dan zelf maar naar het stadhuis moesten gaan om de bouwvergunning te inspecteren en de plannen te bekijken. Dat we dat niet hadden gedaan, was ons probleem.

‘Toe, vertel me eens waarover je aan het schrijven bent?’, vraagt een Franse vriendin die in een gehucht verderop woont, als ik een week na de begrafenis van de buurman bij haar aan de keukentafel zit. Ze schenkt me koffie in, terwijl ik een aantal korte samenvattingen geef van wat ik in de pen heb. ‘Ik kan niet wachten om het te lezen’, zegt ze met een twinkeling in haar ogen.

‘Euh’, zeg ik. ‘Zoals je weet, schrijf ik in het Nederlands, dus dat wordt moeilijk.’

Beeld Willemien Ebbinge

Google Translate

Dan vouwt ze haar handen rond haar koffiekopje, lijkt even naar woorden te zoeken, zet zich schrap en zegt: ‘Ik moet het je toch maar vertellen. Jullie buurvrouw heeft, nog voor de dood van je buurman, op internet een artikel aangetroffen waarin je over de ruzie en de bouw van de garage schrijft. Ik denk dat ze je naam heeft gegoogled en het daarna met Google Translate heeft vertaald.’ Ze laat even een pauze vallen. ‘Ze sprak me erover aan en zei tegen me dat je haar met dat stuk écht pijn hebt gedaan.’ Mijn vriendin wijst uit haar keukenraam naar de schoorstenen van de andere huizen. ‘Iedereen heeft het hier gelezen...’

Ik ben met stomheid geslagen en voel me zowel betrapt als schuldig. Ik ben er nooit van uitgegaan dat mijn verslag over de ruzie een weg terug naar onze buren zou vinden. En nu heeft ze het gelezen én heb ik haar pijn gedaan, terwijl ze al zo ontzettend veel ellende te verwerken heeft gekregen nu haar man plots is weggevallen. Al is het ook wel weer opmerkelijk dat de buurvrouw het artikel heeft aangegrepen om de wijde omgeving over die pijn in te lichten, behalve de dader zelf.

Ik sta desondanks wel achter ieder woord. Het is immers wat er is gebeurd en ik heb het opgeschreven in een poging iets te doorgronden, iets groters bloot te leggen dan de anekdote. Dus ik haal diep adem en geef dat als antwoord. ‘En ik heb hun namen niet gebruikt, zodat ze onherkenbaar zijn gebleven, net als dat ik de naam van het gehucht niet heb genoemd’, voeg ik er ter verdediging aan toe.

Beeld Willemien Ebbinge

‘Daar heb je goed aan gedaan’, zegt mijn vriendin. Ze roert met haar lepeltje in haar koffie, hoewel ze er geen melk in heeft gedaan. ‘Maar... was je eigenlijk boos, toen je dat stuk hebt geschreven?’

‘Nee!’, zeg ik vol overtuiging. ‘Er was alweer wat tijd overheen gegaan.’

Terwijl tot me doordringt dat iedereen hier op de hoogte is van onze kant van het verhaal, begin ik ook opluchting te voelen. ‘Weet je’, zeg ik, ‘ik vind het eigenlijk wel een fijn idee dat ze nu dan eindelijk weten hoe het voor ons is geweest.’

‘Zo werkt dat hier niet...’, zegt de vriendin met een grote glimlach. ‘Maar wie weet is het, als de tijd zijn werk heeft gedaan, toch nog mogelijk om nader tot elkaar te komen. Hoe is de situatie nu?’

Ik vertel haar dat de ruzie wat ons betreft voorbij is. Dat we nog altijd blij zijn met ons paradijselijke huisje, ook als we geen contact met de rest van de wereld meer kunnen hebben. Ook vertel ik haar over de rouwkaart die we in de bus hebben gedaan.

Platteland

‘Dat is een stap!’, zegt ze monter. ‘Hier op het platteland werken de dingen anders dan in de grote stad. Hier heb je elkaar altijd een keer nodig en vaak op een onverwacht moment. Goede relaties zijn belangrijk. Alleen red je het niet. Ook niet als je denkt dat dat wel zo is.’

Beeld Willemien Ebbinge

Terwijl ik tussen de met rijpende bramen gevulde heggen over de weg terug naar huis loop, is het alsof de muren van de boerderijen die ik passeer zich met een vies gezicht van me proberen af te wenden. Ik stel me voor hoe de mensen in dit gehucht stuk voor stuk achter hun computer zitten, het witte schijnsel van het beeldscherm op hun gezicht, en via Google Translate mijn stuk lezen. Wat had ik eigenlijk ook alweer geschreven? Ik vertel er over de droom die we najagen en hoe we langzaam en ongewild in een Ik Vertrek-achtige horror terechtkomen als er een metershoge muur op de grens met de moestuin wordt gemetseld. Ik vertel ook over de fantasie om het huis van de buren op te kopen en de garage met een sloopkogel met de grond gelijk te maken. Was ik echt niet boos geweest, toen ik dat schreef?

Beeld Willemien Ebbinge

Ineens krijg ik de slappe lach. Al die tijd heb ik mijn best gedaan om een kant van mezelf te laten zien die ze aardig zouden vinden, opdat ze me zouden accepteren, opdat ze zouden meegaan in mijn harmonieuze Franse fantasie. En nu hebben ze een onverbloemde kant gezien van de man die hen altijd vriendelijk toelacht en -zwaait als hij hen tegenkomt. Wat een schijnheil. Maar ook: wat een bevrijding. Want dan vinden ze dat maar, dat doet geen afbreuk meer aan wat we hier hebben gevonden.

Als ik ons erf op loop, merk ik dat ik steeds grotere passen neem, alsof ik niet kan wachten om verslag te doen van wat me net is overkomen. Frank kijkt me met grote ogen aan als ik hem bijpraat. Hij begint te lachen en dat werkt aanstekelijk.

De wijze raad van onze vriendin dringt goed tot ons door: hier op het platteland zijn goede relaties extra belangrijk. We schrijven nog een briefje aan de buurvrouw en zeggen dat als ze haar verzekering niet wil inschakelen, we zo snel mogelijk de gevallen boom uit haar tuin zullen verwijderen.

Kettingzaag

Nog diezelfde dag spreekt de buurvrouw Frank aan en geeft ons toestemming om op haar erf te komen. We stropen onze mouwen op en gaan met een kettingzaag aan de slag. Twee uur later liggen alle grote takken er los omheen en duwen we de kale stam terug onze tuin in, zodat zij er in ieder geval geen last meer van heeft. Het is genant dat het, na al dat gedoe, zo snel geregeld is.

Stiekem hopen we op een bedankje van de buurvrouw, een teken dat de stap die wij hebben gezet, ook voor haar iets betekent. Dat ook zij de intentie heeft om de relatie te verbeteren. Maar het blijft stil.

Een aantal maanden later maken we op de dag voor Kerst traditioneel de balans op over het afgelopen jaar. Hoewel de buurvrouw nooit op het verwijderen van de boom is teruggekomen, is er heel geleidelijk iets veranderd. Ik probeer terug te puzzelen waar die verandering is begonnen en bedenk dat we met onze nieuwe hond, een coronapuppy met een overdaad aan energie, uit wandelen gingen en de buurvrouw op de weg tegenkwamen. ‘Bonjour’ zeiden we in koor. Daarop keek ze ons licht verstrooid aan en groette ons terug. Dat bleek geen vergissing, want dat zou ze daarna vaker gaan doen.

Ondertussen zijn we ook aan de muur gewend geraakt. Nederlands bezoek benadrukte wat we zelf ook al hebben geconstateerd: dat de afscheiding op de volledige erfgrens met de buren voor meer privacy heeft gezorgd. De moestuin ziet er met alle aanpassingen ook zo mooi uit dat dat genoeg afleidt van het grote grijze gevaarte. Ik kan er inmiddels weer naar kijken, zonder de boosheid over het onrecht ervan te voelen. Wel betrap ik mezelf erop dat ik, als ik een foto voor op Instagram maak, ik toch een hoek kies waarin de muur niet of bijna niet te zien is, zodat er nog ergens, al is het virtueel, een plekje bestaat waar de oude idylle intact is gebleven.

Kerstkaart

‘Zullen we een kerstkaart bij haar in de bus doen?’, zeg ik tegen Frank, zin in nóg een geste. We hebben er al een aantal in de omgeving uitgedeeld en ook al heeft de buurvrouw nog nooit persoonlijk op ons schrijven gereageerd, het kan geen kwaad om onze intenties voor het vasthouden van een minimale gezamenlijkheid in het nieuwe jaar nog maar weer eens te benadrukken. We doen de kaart in de bus en wachten af, maar de Kerst passeert zonder dat we iets vernemen.

Beeld Willemien Ebbinge

Als we op Oudjaarsdag samen naar een veel te grote berg versgebakken oliebollen staan te kijken en we ons realiseren dat we die nooit op krijgen, besluiten we ze uit te gaan delen. We maken pakketjes, gevuld met poedersuiker en servetten met Delfts blauw tegeltjesmotief en rijden door de omgeving om ze bij iedereen te bezorgen die we kunnen bedenken. Weer thuis blijkt de stapel nog altijd aanzienlijk. ‘Ik ga er ook wat bij de buurvrouw bezorgen’, zegt Frank.

Opgetogen komt hij terug. ‘Ze heeft ze aangenomen!’

‘Zei ze nog iets?’

‘‘Dank je wel.’ Meer eigenlijk niet.’

Maar die middag vinden we een brief in de bus die laat zien dat er ook aan de andere kant van de muur ruimte voor een geste is ontstaan. We maken de rode envelop open. Er komt een kaart tevoorschijn met daarop een gouden stal en glinsterende sterren aan het firmament. ‘De beste wensen’, lezen we in het Frans. Was getekend: de buurvrouw.