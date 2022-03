De preppy look is helemaal terug, met Tyler the Creator als opper-‘preppy rebel’

Rapper Kanye West Beeld Getty Images

Google Search is de thermometer waarmee je de populariteit van een trend meet. Zo kun je zien dat er momenteel minder wordt gezocht naar bijvoorbeeld streetwearmerken als Yeezy en Vetements, en meer naar zogenoemde preppy merken. Zo kende het merk Ralph Lauren, de godfather van preppy, een groei van maar liefst 238 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Preppy is een term die verwijst naar de preparatory schools of prep schools, de particuliere scholen waar rijkeluiskinderen in de VS worden klaargestoomd voor de universiteiten (het Luzac, maar dan nog geprivilegieerder). Hetzelfde slag kinderen bezoekt ook de Ivy League-scholen aan de Amerikaanse oostkust (Harvard, Yale, Princeton, dat kaliber). Om die reden wordt preppy kleding ook wel de Ivy League-look genoemd.

Dat preppy uniform ontstond in de jaren vijftig en zestig. Het bestond uit clubblazers (heel Brits dus eigenlijk), overhemden met button-downboord, chino’s, penny loafers, canvas gympen (plimsolls), vesten, rugbyshirts en sweaters met het logo van het betreffende college. In The Graduate (1972) draagt de net afgestudeerde prepboy Dustin Hoffman een overhemd met button-downboord als hij zich laat schaken door de oudere Anne Bancroft (‘Mrs Robinson, you’re trying to seduce me, aren’t you?’). Meisjes droegen plooirokken, poloshirts en sokken met wybertjesprint. Als u de serie Gossip Girl heeft gezien, begrijpt u wat ik bedoel.

Zo’n preppy kostuum ziet er alles bij elkaar nogal Goois uit, maar de populariteit beperkt zich niet tot de hockeykantine. Integendeel. Al eind jaren tachtig doken jongens uit de achterbuurten van Brooklyn op kleding van Polo Ralph Lauren. ‘Lo heads werden ze genoemd, of ‘Lo lifes. Dat waren jongens die op proletarische wijze een garderobe van Polo Ralph Lauren bij elkaar graaiden. De ‘Lo lifes stalen wel rugbyshirts, maar geen sweaters – een beter marktonderzoek kon Ralph Lauren zich niet wensen, die baseerde zijn productie erop.

In het New Yorkse hiphopmilieu ontstond in de jaren negentig een hele cultus rondom Ralph Lauren. Het logo, een polopaardje, werd een statussymbool, net zoals de Polo Bear, dat andere dier dat Ralph Lauren op zijn sweaters liet borduren (zoals te zien is op de foto van Ye).

Inmiddels is die preppy look weer helemaal terug. Voorloper van die beweging is de Amerikaanse rapper Tyler the Creator, een ongelooflijk originele jongen die even vrolijk als kitscherig gekleed gaat volgens de preppy 2.0-school, preppy rebel genoemd. De millennials in het Nederlandse straatbeeld volgen gedwee. Om zich te onderscheiden, grijpen stadse jongeren dus naar de garderobe van de alom verfoeide boomergeneratie. Soms is het fijn om de ironie in dikke plakken te kunnen snijden.