De platenspeler van Ikea is best geschikt voor wie wil kennismaken met vinyl

Beeld Ikea

De verkoopcijfers van ouderwetse langspeelplaten vertonen al een tijdje een stijgende lijn; dit jaar zullen de verkopen voor het eerst sinds 35 jaar weer de 1 miljard dollar passeren. De hang naar oude muziek (hallo Kate Bush) schijnt hieraan bij te dragen. Dubbel retro. Het is voor Ikea in ieder geval tijd om zijn eigen platenspeler op de markt te brengen. Eindelijk, want het Zweedse woonwarenhuis heeft al diverse malen een pick-up aangekondigd.

Nu is het dan écht zo ver en ligt de Ikea Obegränsad daadwerkelijk in de schappen. De speler werd eerder dit jaar voor het eerst aan het publiek getoond tijdens de Design Week in Milaan en dat geeft ook gelijk aan waar Ikea op heeft ingezet. Namelijk: een minimalistisch en fris design. Verantwoordelijk daarvoor is de Nederlander Friso Wiersma. ‘Het solide, stevige ontwerp geeft de speler een aanwezigheid in de kamer. Het brengt de lichamelijkheid van muziek over’, zegt hij over zijn inderdaad kloeke ontwerp, dat de platenspeler duidelijk onderscheidt van de concurrentie.

Minder stevig is de daadwerkelijke uitvoering. Op het moment dat je de platenspeler uit de doos haalt, merk je het al: die is licht. De behuizing, maar ook de draaischijf: alles is vederlicht. Voor een pick-up is dat best een probleem, want een zware draaischijf zorgt er normaliter voor dat het geheel stevig ligt en niet komt te stuiteren. Dat gebeurt nu bijna wel, in ieder geval optisch.

De pick-up blinkt uit in simpelheid: uit de doos halen, naald erop en draaien maar. Wat eigenlijk wel leuk is, als je toch vol op het retro-orgel gaat, is dat de Obegränsad geen bluetooth heeft. Het bijgeleverde kabeltje moet dus nog op een speaker worden aangesloten. Dat kan een Eneby-speaker van Ikea zelf zijn, maar de gadgetdesk sloot de pick-up aan op een oude, werkloze Sonos 5-speaker. Er zijn twee knoppen: aan/uit en de schakelaar tussen 45 en 33 toeren.

Beeld de Volkskrant

Muziekliefhebbers zweren vaak bij vinyl vanwege het warme en dynamische klankbeeld. Zij zijn bij Ikea niet aan het goede adres: de Zweedse pick-up behoort bepaald niet tot de top. Dat kan ook niet voor de lage prijs. Maar wie voor het eerst wil kennis maken met de wondere wereld van vinyl, heeft er best een goeie aan. En, los van de kwaliteit, het blijft leuk om je favoriete plaat uit de hoes te halen, voorzichtig neer te leggen en de naald er zachtjes op te laten zakken.

Ikea Obegränsad, 129 euro.