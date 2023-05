De plantaardige roomkaas van Philadelphia, uit het Gegarandeerd Smaakarme Segment, valt niet tegen

Kaasschaamte is het smerigste woord na s*****, en we zitten er maar mooi mee – de Volkskrantlezer weet minimaal sinds 2019 dat kaas nauwelijks onderdoet voor vlees wat betreft dierenleed en CO2-uitstoot.

Wrang dus dat het met kaasvervangers rommelen in de marge blijft, kwa smaakbeleving; in de volwassen munster- of roqueforthoek is het klungelen met cashewnoten, en altijd iets snijdend onaangenaams over de papillen en korreligs op de tong. De hoop is vooralsnog gevestigd op het Gegarandeerd Smaakarme Segment, waar de multinationals altijd zo goed in zijn. Dus kom er maar in, Philadelphia, roomkaasgigant, die nu op basis van amandel en haver een plantaardige variant in de supermarkt aanbiedt – zoek die niet bij zijn zuivelbroertjes, maar in het vervangschap.

Het valt niet tegen! De consistentie is zo mogelijk nóg zalviger, echt klasse blauw Niveablik. De smaak levert nog wat procenten in, dat zoutig-zurige is nét waarneembaar, maar wat geeft het, dit is toch een ondergrondje voor tuinkers. En de consistentie blijft ook op een warm toastje onverstoorbaar.

Cijfer: 8