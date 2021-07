De nostalgicus in mij wil Franse auto’s in de Tour zien, zoals de Peugeot 504 met knipperende gele koplampen

De Tour de France is ook een beetje afzien voor de autoliefhebber. Koersdirecteur Christian Prudhomme rijdt voorop in een elektrische Skoda Enyaq. Keurige wagen, maar de nostalgicus in mij wil Franse auto’s in de Tour zien, zoals de Peugeot 504 waarmee de legendarische koersdirecteur Félix Lévitan over de finish reed, met knipperende gele koplampen.

Peugeot 504

Zinloos verlangen naar het verleden. De Skoda past juist heel goed bij een Ronde die allang geen Franse wedstrijd meer is, maar een mondiaal spektakel waarin een Sloveen, een Australiër en een Ecuadoraan om de gele trui strijden. Bovendien hebben de Tsjechische automakers hun terugkeer op het wereldtoneel hard verdiend.

Voor de Tweede Wereldoorlog was Tsjechië – destijds onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en later van Tsjechoslowakije – een prominent autoland. Skoda maakte de Superb en de Popular, die in 1936 de Rallye Monte-Carlo won. Nog mooier waren de Tatra’s, de majestueus gestroomlijnde T77 en de kleinere T97, die als inspiratiebron diende voor het ontwerp van Hitlers volkswagen door Ferdinand Porsche. Porsche werd overigens geboren in het Tsjechische Vratislavice nad Nisou, destijds Maffersdorf in Oostenrijk-Hongarije.

De Skoda Popular, die in 1936 de Rallye Monte-Carlo won. Beeld Petr Homolka

Skoda werd gemaltraiteerd door de geschiedenis van de 20ste eeuw. Eerst liet Hitler zijn oog op Tsjechoslowakije vallen, niet in de laatste plaats vanwege het enorme industriële complex van Skoda in Pilsen. Voortaan werden er tanks, legertrucks, granaten en geweren gemaakt.

Na de oorlog werd de productie van personenauto’s hervat, maar dan op zijn communistisch: lomp van styling en ouderwets van techniek. De Skoda’s werden de kiloknallers van de snelweg, alleen aantrekkelijk vanwege hun lage prijs. Slechts de Rapid Coupé – de poor man’s Porsche – kon zich in een kleine schare westerse fans verheugen.

De redding kwam na de val van de Muur, toen Skoda werd overgenomen door Volkswagen. De Enyaq is gebouwd op het MEB-platform van Volkswagen, dat ook wordt gebruikt voor de ID3 en ID4, de Audi Q4 e-tron en de Seat Cupra Born. Net als de Tour is de auto-industrie allang geen nationale aangelegenheid meer.

Het is vooruitgang, maar alle vooruitgang roept nostalgie op. Natuurlijk is het goed dat renners tegenwoordig helmen dragen, maar ik verlang naar de zwarte kuif van Eddy Merckx en de krullen van Bernard Thévenet. En een Franse auto, direct achter de koplopers. De mooi getekende Peugeot 508, zou dat niks zijn voor volgend jaar?