De Nokia X20 lijkt gemaakt voor wie wel een smartphone wil, maar verder geen gedoe

De Nokia X20 Beeld HMD Global

Neem je jezelf zo voor níét nostalgisch te doen over een mobiele telefoon waar de merknaam Nokia op staat, start de nieuwe X20 op met een modern arrangement van het iconische taa-daa-dum-tie-duuuum-deuntje. En terug ben je in een wereld waar telefoons schermen hadden met donkergroene pixels op een lichtgroene achtergrond, je het spelletje snake speelde in bed en sms’te tot ver buiten je bundel.

Dit om te zeggen dat er sindsdien nog steeds telefoons worden gemaakt onder de naam Nokia. Zij het niet door Nokia zelf: HMD Global heeft sinds 2016 een licentie om dat te mogen doen. Het heeft de marketing kennelijk goed op orde, want in de steeds uitgestelde nieuwe film schijnt James Bond een Nokia te gebruiken.

Dit nieuwe Nokia richt zich op betrekkelijk eenvoudige telefoons die lang meegaan en het blijven doen. Het voorlopige vlaggenschip in dat middenklasse-segment is de Nokia X20.

Dat is in alle opzichten een heel erg degelijke telefoon. Ligt lekker zwaar in de hand, de knoppen voelen robuust, de afwerking oogt behoorlijk luxueus. Alsof je een stuk techniek van weleer in je hand hebt. Nadeel: ook deze telefoon is nogal groot, met bijna 17 bij 8 centimeter, met één hand bedienen is er bijna niet bij.

HMD Global rust Nokia-telefoons uit met het Android One-besturingssysteem. Dat is een uitgeklede versie van Android, waarop wat minder apps standaard geïnstalleerd staan. Android One staat daarnaast bekend als de meest stabiele versie van het Google-besturingssysteem. En, niet onbelangrijk, hij vergt minder van de batterij waardoor die langer meegaat. Dat viel bij het testmodel op. Vergeleken met een iPhone kun je de X20 weken blijven gebruiken, lijkt het. Nokia biedt drie jaar updates van Android en de beveiliging, waar de meeste telefoonmakers twee jaar bieden.

Waar Nokia precies mee wil concurreren wordt niet helemaal duidelijk. Er zijn in dit segment voor vergelijkbare bedragen telefoons te koop met een snellere chipset, of met een accu die sneller laadt. Misschien is de X20 voor wie nu eens niet het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste wil maar gewoon, zoals toen je snake speelde op een telefoon: eentje die het blijft doen.