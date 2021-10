De nieuwste catsuits zitten zo strak als een tweede huid

Vanaf links: Salvatore Ferragamo, Maisie Wilen, Rick Owens, David Koma, Ottolinger Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Een soort morph suit, maar dan zonder hoofd. Een onesie, maar dan zo strak dat je wel gevacumeerd lijkt. Het is best gek, dat in een seizoen waarin comfort, gelaagdheid en grote volumes de klok slaan bij wijze van subtrend ook loeistrakke hansoppen opduiken, de een nog pikanter dan de ander, al dan niet met kant, doorkijkjes of prints.

Hoe gaan wij ze dragen?

Naar de sportschool bijvoorbeeld, waar zo’n pak ideaal is tijdens het pilatessen of gymnastieken. Op de skipiste, in een dikke, winddichte variant met lekker lompe boots eronder. Of naar een nachtclub, als die weer open zijn, maar dan wellicht een glittervariant met flared pijpen – Stella McCartney had een mooie. En verder vooral alleen als het goed voelt, je helemaal in balans bent met je lichaamsvormen en je de body positivity aan je prachtige bips hebt hangen. En anders deze trend gewoon lekker overslaan.

Elisabeth Seitz: wel strak, maar met lange mouwen en pijpen. Beeld Getty Images

Een bekend mens

Het was dé verademing van de afgelopen Olympische Spelen, in textiel opzicht dan. De Duitse turnploeg besloot dat het genoeg was geweest met die ongemakkelijk hoog opgesneden strakke pakjes en turnde lekker puh mét lange mouwen en pijpen. Op Instagram moedigde turnster Elisabeth Seitz alle sporters aan haar voorbeeld te volgen.

Waar kopen we dat?

Wetlook bodysuit van Stella McCartney voor Adidas, € 170

Bodysuit met print van Emilio Pucci, € 390

Stretch sportjumpsuit van Mango, € 30

Korte bodystocking met Dalmatiërprint van New Girl Order via Zalando, € 22

Elpee ‘Physical’ van Olivia Newton John, € 2,50 via Marktplaats