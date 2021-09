De nieuwe video-modus van de iPhone 13 levert een spectaculair resultaat

De iPhone 13 Pro. Beeld Apple

Je kunt er vergif op innemen: ieder jaar zegt Apple bij de presentatie van zijn nieuwe telefoons trots dat we te maken hebben met de beste iPhones in de geschiedenis. Een open deur die de fabrikant met alle liefde intrapt. En natuurlijk is de iPhone 13 weer beter dan de 12, al moeten de uiterlijke verschillen dit keer met een vergrootglas worden gezocht. Zo is de zogenoemde notch aan de bovenkant van het scherm (de inkeping die onder andere de camera aan de voorkant herbergt) wat smaller, is het scherm een tikkie helderder en zijn de camera’s aan de achterzijde iets forser. En, o ja, er zijn nieuwe kleuren. Voor de rest houdt Apple vast aan het fraaie ontwerp van de voorganger. En net als de 12 is de 13 er in drie verschillende formaten en is er ook een Pro-variant.

Technisch gezien zijn de verschillen groter, al moet de consument ook hier geen revolutie verwachten. Denk hierbij aan een nieuwe (vooral efficiëntere) chip, betere camera’s, grotere batterijen en – bij de Pro – een refresh-rate van maximaal 120 Hz. Hierdoor reageert het het scherm sneller wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij veeleisende games of bij snel heen en weer scrollen. Duurdere Android-toestellen hadden dit al langer.

De camera’s hebben grotere sensoren om licht mee te vangen, met als resultaat minder ruis op foto’s, zeker bij donkere opnamen. De Pro heeft als extraatje een telelens met drie keer optische zoom.

De iPhone 13 en de kleinere iPhone 13 Mini Beeld Apple

Verreweg het leukste van alle nieuwe zaken is een nieuwe video-optie genaamd filmmodus. Deze doet wat eerder de portretmodus bij foto’s ook deed: het vervagen van de achtergrond voor meer diepte. Bij het opnemen stelt de camera automatisch scherp op het gezicht op de voorgrond, op het moment dat het gezicht zich afwendt, komt de nadruk op een gezicht op de achtergrond te liggen. De iPhone-eigenaar kan ook zelf bepalen (desgewenst achteraf) wat hij scherp in beeld wil hebben. Volgens Apple kan ‘iedereen opnamen maken van bioscoopkwaliteit’. Wellicht is dat overdreven, maar het resultaat is inderdaad best spectaculair.

Deze filmmodus is gelukkig niet voorbehouden aan de Pro-modellen, waarmee het gat tussen de gewone iPhone en de Pro-varianten kleiner is dan voorheen. Alleen consumenten die per se een loeigroot 6,7 inch-scherm willen, zijn hoe dan ook aangewezen op een Pro.

iPhone 13 Mini: vanaf 809 euro

iPhone 13: vanaf 909 euro

iPhone 13 Pro: vanaf 1159 euro