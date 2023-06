De nieuwe VanMoof fietst een stuk efficiënter, maar heeft nog steeds een goeie, ouwe ketting

De nieuwste fiets van VanMoof, S5, ook verkrijgbaar met lagere instap als de A5.

Er was een tijd dat het Amsterdamse fietsenmerk VanMoof geprezen werd om zijn design. Verlichting hufterproof ín het frame, het heeft veel navolging gekregen. Dat was in de begindagen, na de oprichting in 2009. Hun eigenzinnige, veelbekroonde ontwerp staat nog altijd als een huis, stond aan de basis van een snelle groei en vormt de basis van ook het nieuwste model.

Maar toen stapten vele, ook VanMoof, over op alleen nog maar elektrisch. Sindsdien wordt er ook veel gemopperd op VanMoof. Bovendien kwam het bedrijf, niet als enige fietsmerk overigens, begin dit jaar in financiële problemen. Het helpt het imago allemaal niet – zoals ook de asociale gebruikers dat niet doen, die hun fiets opvoeren en zich daarna asociaal door het verkeer bewegen.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Gebleven op de S5 is de turboboostknop. Een geinige knop die bij indrukken de fiets een opdonder geeft en hem vooruit doet stuiven.

Ogenschijnlijk onverstoorbaar en met tromgeroffel heeft het merk dit voorjaar twee nieuwe fietsen geïntroduceerd. De S5 (met als vormvariant de A5) is een echt nieuw model. En later werd de komst aangekondigd van de S4 (en X4), die minder geavanceerd en aanzienlijk goedkoper is. Wie nu een fiets koopt, krijgt hem in augustus (de 4) of september (de 5).

Blik testte de S5, waarmee VanMoof weer terugkeert naar glanzende lak en zichtbare lasnaden. Op het eerste oog lijkt de S5 weinig te verschillen van voorganger S3. Maar de verschillen zijn, hoewel niet allemaal zichtbaar, aanzienlijk. Dat gaat van heel klein (de fraai in het stuur geïntegreerde remgrepen) tot de belangrijkste innovatie: een VanMoof heeft behalve een rotatiesensor nu ook een krachtsensor. Dat maakt het fietsen een stuk natuurlijker – wie sneller wil moet zelf meer energie leveren – en efficiënter.

De smartphone is horizontaal op de fiets te bevestigen met het algemeen als best beoordeelde SP Connect-systeem.

Jammer genoeg hebben de makers geen afstand gedaan van het zelf ontworpen automatische versnellingssysteem. Ook houden ze hardnekkig vast aan de goeie ouwe fietsketting, waar andere fietsen in deze prijsklasse tegenwoordig de veel prettigere aandrijfriem hebben. Over dat versnellingssysteem: dat is weer iets verbeterd, heeft nog maar drie in plaats van vier versnellingen, maar zelfs met de persoonlijke voorkeuren die je er via de app tot op zekere hoogte op kunt loslaten, wil het Blik maar niet bekoren: met slechts drie versnellingen prefereren we een niet-automatisch systeem; een automatisch systeem zou traploos moeten zijn.

Ook het display op de horizontale buis is verdwenen, en daarmee ook het agressieve doodshoofd dat oplichtte als iemand de fiets probeerde te stelen. In plaats daarvan zijn twee ledlichtringen in het stuur geplaatst die indicaties geven over de staat van de accu en de gereden snelheid. Bij fel daglicht zijn die net zo onzichtbaar als het display op de voorganger.

Links en rechts op het stuur zitten twee 'haloringen' die de berijder van globale informatie voorzien. In combinatie met de vier knoppen zijn er qua informatie en nog veel toekomstige mogelijkheden beschikbaar.

Het schopslot, een van de terecht befaamde innovaties van de Amsterdammers, is ook met een pincode van het slot te halen; nodig als je geen telefoon (met de app) bij je hebt, of als de app geen verbinding kan maken met de fiets (wat Blik twee keer overkwam; moest nog een softwareupdate voor komen, aldus de fabrikant). Die pincode geef je in met een knopje. Wie 999 kiest, moet drie keer negen keer op het knopje drukken. Wie 111 kiest slechts drie keer één keer. Als fietsendieven dat maar niet te weten komen.

Het geeft aan hoeveel er aan dit soort fietsen, die net als elektrische auto’s meer en meer rijdende computers worden, nog te ontwikkelen en verbeteren valt.