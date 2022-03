De nieuwe speakerlamp van Ikea is op alle fronten een verbetering ten opzichte van de voorganger

Beeld Ikea

Even het geheugen opfrissen: zo’n drie jaar geleden sloegen Ikea en Sonos de handen ineen. De eerste is goed in betaalbare en vaak ook ruimtebesparende meubels en andere spullen, terwijl Sonos een naam hoog te houden heeft op het gebied van wifi-speakers. Zo ontstond het idee om goede speakers op de markt te brengen die tegelijk een andere functie vervullen. In 2019 was dat: die van schemerlamp en boekenplank. Vorig jaar kwam daar nog eens een speaker-schilderij bij.

Over die lamp waren we destijds iets minder tevreden dan over de veel fraaiere boekenplank, al leek die laatste eigenlijk helemaal niet zo op een boekenplank, maar meer op een mooi vormgegeven speaker met lichte jaren vijftig retro-touch. De lamp was wat uit balans. Ja, hij gaf licht. En er kwam geluid uit de speaker. Maar het geheel had meer weg van een lamp die op een speaker was geplaatst.

Blijkbaar was Ikea ook niet helemaal tevreden, want het Zweedse woonwarenhuis komt nu met een tweede generatie. Die is een stuk geslaagder. Allereerst wat betreft het uiterlijk. Met de grotere kap is de lamp veel meer in balans. Ook fijn: Ikea verkoopt het onder- (de speaker) en bovenstel (de lampenkap) los. Die laatste is er in twee smaken: een jarenzeventigvariant met donker glas en eentje met gaas. Beide zijn veel mooier dan hun voorganger. Dat Ikea de lamp nu met een grote fitting levert, is overigens ook een verbetering: meer keuze aan peertjes.

De speakerlamp is er in verschillende varianten Beeld Ikea

Dan de geluidskwaliteit. Die lijkt iets verbeterd te zijn ten opzichte van de vorige lamp. Natuurlijk haalt de ware audiofiel nog altijd zijn neus op voor een lamp waar geluid uit komt en is deze ook niet geschikt voor de dansvloer, maar het is een uitstekend klinkende speaker voor een wat kleinere huiskamer waar het woekeren is met de ruimte. De bediening gebeurt via de Sonos-app. Het toevoegen aan een bestaand Sonos-thuisnetwerk gebeurt in een handomdraai, waarna de lamp onderdeel is van de rest van het netwerk. Desgewenst kunnen twee lampen ook fungeren als stereo-paar.

Jammer genoeg is het geen slimme speaker. Tegen de meeste Sonos-boxen kun je tegenwoordig praten om door te geven wat voor muziek hij moet afspelen. Verder is wifi verplicht: bluetooth is geen optie. Geen camping-speaker-lamp dus.