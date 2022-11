De nieuwe Renault Kangoo roept herinneringen op aan het Franse platteland, maar voelt zich beter thuis in de stad

Renault Kangoo.

Blik test auto's en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Het Franse platteland is om vele redenen aangenaam om te vertoeven. Ook een bepaald soort autoliefhebber kan er zijn hart ophalen. Nergens in West-Europa, denkt Blik, zie je zo veel praktische Franse auto’s rijden als daar. Gebutst, rammelend en pruttelend tekenen ze er de couleur locale: de Citroën Berlingo, de Peugeot Partner en de Renault Kangoo. Alle drie nu zo’n 25 jaar op de weg, al die tijd verafschuwd door autosnobs en omarmd door praktisch ingestelde mensen. Die laatste nemen, als ze tenminste geen bezorger of Franse boer zijn, meestal de personenuitvoering van de auto – ludospace heet dat type – met een achterbank en ramen rondom.

De achterdeuren kunnen allebei open, en aan de zijkant biedt de schuifdeur 1,45 meter manoeuvreerruimte, omdat het veilgheidsrek achter de bijrijderstoel weggeklapt kan worden.

De elektrische versie van de modellen verscheen de afgelopen jaren eerst als bestelwagen, gericht op ‘professionals’, dus zonder achterbank en verdere luxe. Renault presenteerde vorige maand op de autobeurs in Parijs de elektrische versie van de personenuitvoering van haar Kangoo, tegelijk in productie genomen met de geüpdatete versie van de bestel-Kangoo. In die laatste nam Blik plaats; hij behoort met de Express tot de kleinste bestelauto’s van Renault.

Denkend aan dat Franse platteland probeerden we eerst of een volwassene in de achterbak past, niet om te vervoeren, maar om in te slapen. Kan net niet helaas, of u moet toch al de hele nacht met opgetrokken knieën slapen. Een daktent is vermoedelijk een beter idee, mocht u er de allersimpelste camper van willen maken. Dan kunnen de fietsen ook gewoon door de dubbele klapdeur achter erin worden gereden. De grappige toevoeging in de naam (Extra Open Sesame) heeft betrekking op de zijdeur die tot 1,45 meter open gaat. Doordat je het speciale rek achter de voorstoel en de voorstoel zelf vervolgens weg kunt klappen, zijn er maar weinig dingen die daar niet doorheen passen.

Het horizontaal maken van de koplampen heeft het uiterlijk geen kwaad gedaan. Nog altijd geen toonbeeld van elegantie is de nieuwste Kongoo minder lomp dan zijn voorgangers.

Het zijn weer eens wat andere gemakken dan we van een auto gewend zijn. Doorsneegemakken heeft deze Kangoo trouwens ook genoeg. Alle moderne gangbare rijhulpen en veiligheidsopties zijn verkrijgbaar, zo niet al standaard geleverd. Dashboard en display zijn simpel, duidelijk en gebruiksvriendelijk, en geschikt voor zowel Android Auto als Apple Carplay.

Om weg te rijden was zowaar een ouderwetse contactsleutel nodig – een primeur in de elektrische Blik-geschiedenis. Aan de grote voorruit en zonnekleppen kun je al direct zien hoe ruim de cabine is. Stil is die ruimte allerminst. Er mag dan een zwijgende elektrische motor zijn, de weinig aerodynamische lijn en het relatief geringe gewicht van de auto maken dat het een beetje ouderwets tekeergaat tijdens het rijden, zowel qua volume (geluid) als qua comfort. Dat is wel iets om te beseffen mocht u vakantieplannen hebben met de auto. De actieradius is op die vakantieplannen ook niet echt berekend. In de praktijk kun je van de theoretische 320 kilometer gerust eenderde afhalen. De fabrikant zegt dan, denkend aan klusjesman of forens-ouder: ‘Ruim voldoende voor dagelijks gebruik.’ De personenversie zal in actieradius niet van deze verschillen. Dat is een bewuste afweging van Renault: meer batterijcapaciteit zou in een zwaardere auto resulteren die allerlei aanpassingen vereist die de prijs opdrijven.

Maar verder geen kwaad woord over deze Kangoo, nog niet zo lang geleden door een jury van 24 internationale autojournalisten uitgeroepen tot International Van of the Year 2022. Hij scoorde in die verkiezing het hoogst op efficiency, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Daaraan droegen zeker bij de drie standen in ‘regeneratief’ remmen (waarbij tijdens het remmen verbruikte energie wordt teruggegeven aan de batterij), de temperatuurregeling met een warmtepomp en het feit dat de auto in Frankrijk wordt gemaakt, op dat platteland, waar deze Kangoo zich misschien toch minder thuis voelt dan in de stad.

Het interieur is niet alleen ruim, maar beslist ook luxe. Een achteruitkijkspiegel is er in de vorm van een prima functionerende camera, die in combinatie met de grote zijspiegels voldoende zicht biedt.

Gereden Renault Kangoo E-tech Electric Extra Open Sesame 22kW

Prijs vanaf € 35.925

Gewicht 1.593 kg

LxHxB 449 × 187 × 192 cm

Laadruimte 3,9 m3

Accu 44 kWh

Vermogen 122 pk

Actieradius 320 km (WLTP), 210 km (praktijk)

De laadstekker gaat er middenvoor in. Standaard in 3 uur en 50 minuten opgeladen. Met de duurdere versies (22 kW laadvermogen) laad je theoretisch 100 km actieradius in 30 minuten, bij een snellader in 10 minuten.

Elektrische wedergeboorte Een trend kun je het niet noemen: het nieuw leven inblazen van oude modelnamen is van alle tijden in de auto-industrie. Er was ooit een (niet geslaagde) nieuwe VW Kever, Citroën heeft inmiddels weer een Ami op de markt, Opel kondigde enige tijd geleden een nieuwe Manta aan en Renault liet al eens doorschemeren dat we in 2025 weer zo’n schattig 5je kunnen bewonderen. Overeenkomst: het gaat (uiteraard) allemaal om elektrische versies. Zo ook bij de nieuwe Renault 4, die de Franse fabrikant op de in oktober gehouden autosalon in Parijs toonde. De 4Ever Trophy moet een crossover/SUV worden en doet – laten we het positief formuleren – in de verre verte (‘grille’ en zijraampje helemaal achterin) denken aan zijn 61 jaar oude naamgenoot.