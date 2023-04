De nieuwe MG 4 is als een tas van Action in een Louis Vuitton-verpakking

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is opgevallen op de weg of in de berm.

Toen Jan Mulder in 1965 een contract tekende bij Anderlecht, kocht hij een witte MG B. De perfecte sportwagen voor de man die het ging maken, een hitsig karretje, snel en flitsend, maar ook elegant en smaakvol, niet te opzichtig, op en top Brits.

Tegenwoordig is MG een van de snelst groeiende automerken van Europa, schrijft de autosite Automotive News. Helaas is de MG 4 een bedaard ogende crossover die geen enkele relatie meer heeft met de auto waarmee de jonge Jan Mulder als een held door Brussel reed.

MG is niet meer Brits, maar Chinees, eigendom van het staatsbedrijf Shanghai Automotive Industry Corporation. De MG 4 is allereerst een prijsvechter. Een test in Autoweek pakte behoorlijk goed uit, maar designcolumnist Niels van Roij hekelde het uiterlijk van de auto: ‘De MG 4 is het tot metaal geworden designkwaad’, met zijn kleine wielen, conservatieve proporties en knijpend scherpe neus.

De MG 4 illustreert de droeve teloorgang van een klassiek merk, in 1924 opgericht als Morris Garages in Oxford. De in 1962 geïntroduceerde MG B was een van de iconische auto’s van de swinging sixties. Helaas werd MG meegesleurd in de ondergang van moederbedrijf British Leyland. Het bedrijf werd geplaagd door slecht design en gebrekkige kwaliteit, vooral bij de massamerken Austin en Morris. Daarnaast werd het werk voortdurend neergelegd, vaak om de meest futiele redenen. In 1969 brak een staking uit omdat drie vakbonden het niet eens konden worden over de vraag van welke vakbond de leden twee schroeven in het dashboard van de Triumph 2000 mochten monteren. In 1980 werd de MG-fabriek in Abingdon gesloten. Het was een fout, zou British Leyland-topman Michael Edwardes later toegeven. MG was een sterk merk, anders dan Austin en Morris.

Er is leven na de dood voor MG, zij het een weinig aantrekkelijk leven. MG heeft nog een afdeling onderzoek en ontwikkeling in Birmingham, maar verder is het Chinees geworden. SAIC beseft dat Europeanen niet zo snel achter het stuur van een Maxus, Roewe of Yuejin zullen kruipen. De naam MG geeft een Chinese auto een zekere allure, als een Actiontas in een Louis Vuitton-verpakking.

Binnenkort wordt een tweezitter op de markt gebracht, een elektrische variant van de klassieke MG B, maar ik vrees dat de spirit van MG definitief is achtergebleven in het Engeland van de jaren zestig.