De nieuwe iPad mini is een serieuze iPad op zakformaat

De nieuwe iPad mini Beeld Apple

Voor wie de iPad te groot vond en de telefoons van destijds te klein, lanceerde Apple in 2012 de iPad Mini, een kleine variant van de tablet. Klein genoeg om het toetsenbord in portretmodus te kunnen bedienen met je duimen, groot genoeg om nog het gevoel te hebben dat je naar een serieus scherm kijkt.

Het bedrijf zal er niet veel van verkocht hebben, want na de introductie van versie vier in 2015 bleef het vijf jaar stil, totdat er een vijfde model verscheen, met als nieuwigheid dat hij overweg kon met de pen van Apple.

In september van dit jaar verscheen de zesde, geheel herziene editie. Die heeft fysiek dezelfde behandeling ondergaan als de huidige iPhones, de iPad Pro en Air en zelfs de desktopcomuter iMac: afgeronde hoeken en juist rechtere randen dan eerdere edities. Het gladde en ronde van eerdere mobiele apparaten voelt opeens behoorlijk gedateerd. Belangrijkste wijziging: de homeknop is verdwenen, net als op telefoons. Het is voortaan swipen en niet drukken.

Deze mini is veel sneller dan zijn voorgangers, door de nieuwe A15 Bionic-chip. De tablet is voorzien van een haarscherp Liquid retina-scherm en in de camera die op de gebruiker is gericht heeft Apple de ‘middelpunt’-technologie uit de iPad Pro overgeheveld. Dat betekent dat de camera gezichten en mensen volgt tijdens een videogesprek of presentatie. Ook werkt de mini met de tweede generatie Apple pencil, en is er een variant waar een 5G-simkaart in past voor onderweg.

Dat alles levert een apparaat op dat niet onderdoet voor een volwassen iPad. De pen, die je vastmaakt aan de zijkant, is juist bij dit iets kleinere formaat een uitkomst om precies te kunnen aantikken waar je wilt zijn. De mini blijkt met die pen ook een ideaal notitieblok, omdat je er niet met je hand of arm op rust als je schrijft. Er zijn overigens folies te koop die het oppervlak en de weerstand van papier imiteren – aan te raden.

De accu gaat vrijwel een werkdag mee, bij regelmatig gebruik. Een verademing voor wie mobiele apparaten van Apple gewend is. De nieuwe mini is bijna 200 euro duurder dan de huidige reguliere iPad. Een hoop geld voor een kleiner apparaat. Je krijgt er toch meer iPad voor.