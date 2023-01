De nieuwe elektrische Volkswagenbus geeft een heus ‘king of the road’-gevoel

Volkswagen ID. Buzz, eerste editie, links de personenuitvoering, rechts de cargo-versie. Beeld Volkswagen

Volkswagen heeft een nieuwe bus gemaakt, een nieuwe elektrische bus om precies te zijn, nadat liefhebbers al sinds 2004 lekker werden gemaakt met studiemodellen en concepten die het telkens niet tot de productiefase wisten te schoppen.

En dan nu: ta-daa! De nieuwe, helemaal elektrische retrobus. Wie nu een gezellig verhaaltje verwacht waarin we deze Barbiebus vergelijken met het puur functionele transportbusje van weleer, waarin de naam Ben Pon (Volkswagen-importeur, schetste er ooit een en werd prompt uitgeroepen tot uitvinder van het VW-busje) en de woorden two-tone vaak vallen, moet ik teleurstellen.

Behalve in het marketingverhaal van Volkswagen zelf, heeft de ID. Buzz niks komma nul te maken met de hele reeks Transporterbussen 1 tot en met 6 die inmiddels de revue zijn gepasseerd, bussen die aanvankelijk werden gebruikt door bakkers en groenteboeren, later door stukadoors en pakjesbezorgers. Sterker: het is niet eens de opvolger van de Transporter, en we twijfelen of het überhaupt wel een bus is. Is de personenuitvoering niet veeleer een MPV in vermomming? Een grote luxe personenauto? Een Land Rover-vervangend statussymbool, maar dan een stuk leuker en goedkoper?

Maar laten we eens met de uitstraling beginnen, want tijdens de week durende proefrit heeft Blik niet bepaald om praatjes verlegen gezeten. Er waren duimpjes omhoog, groepjes wandelaars die de auto wilden aanraken, filmpjes die werden gemaakt bij het automatisch inparkeren en verzoeken om eventjes te mogen sturen.

Want, hoezeer we ook ons best doen er níét de opvolger van dat ene iconische busje in te zien, de auto zelf logenstraft dat.

Volkswagen heeft slechte ervaringen met retro, en dat is de schuld van hun poging om de moeder van alle auto-iconen te herscheppen. Dat wil zeggen: de New Beetle kwam er in 1998, maar wie naar de BMW Mini en nieuwe Fiats 500 kijkt, weet hoe een écht succes met een retro-auto eruitziet.

Naar dat succes lijkt deze bus ook hard op weg. Het uiterlijk is om te snoepen, met een vormtaal die zijn tijd ver vooruit is, al zal de prijs van dit vervoermiddel het eerder een happy few-bus dan een volkswagenbus maken.

Van binnen voelt de auto vooral hoog aan, en dat heeft mede te maken met de lading batterijen die zich onder de vloer van het interieur bevindt. Daardoor is het onmogelijk de hoge verkeerslichten te zien, ook omdat de bestuurdersstoel niet omlaag kan en er geen glazen dak beschikbaar is vanwege het gewicht. De instap is niet dramatisch hoog voor een busje, maar toch aanzienlijk voor een personenbus, en dat alles resulteert in een king of the road-achtige zitpositie voorin (versterkt door de beide armleuningen achter het stuur).

Achterin (drie plaatsen, in een volgende editie komt er vast een tweede zitrij) is er een royale ruimte, zeker als de bank naar achteren is geschoven. Tieners kunnen kun vermoeide stelten hier riant kwijt. Wat opvalt is dat er achter wel usb-aansluitingen, bekerhouders en telefoonzakjes zijn, maar geen enkel raam dat open kan. Beide zijden hebben een elektrische schuifdeur.

Helemaal achterin is de bagageruimte van 1.100 liter, met de banken plat 1.581 liter. In de cargo-uitvoering (Miele heeft al een zwikje rode monteursbusjes rondrijden) kan er een kleine 3,9 kubieke meter in, geschikt voor een kleine nagelstudio, een kamerverhuizing of de herinrichting van een stadstuintje, inclusief een half dozijn heesters.

Het interieur in deze uitvoering is licht en van opvallend lelijk nephout, het stuur is van nepleer maar overtuigt toch, en de stoelbekleding is van gerecyclede petflessen – en zo houden we elkaar keurig voor de gek wat betreft de milieubelasting van deze 2.300 kilogram wegende wagen.

Voorin staat, tussen de royale zetels, een plastic kastje, de box genoemd, met veel opbergruimte (geen idee waarvoor, want de auto heeft overal al opbergruimtes). Het kan los worden gemaakt om de surfplank een plekje te geven. Helaas kreeg Blik het nooit meer vast; hoe dat moest wisten we zo snel niet terug te vinden in het bijgeleverde studiemateriaal.

Achter het stuur herkennen we de uitrusting van de eerdere elektrische modellen als ID3 en 4, waar niks mis mee is. Parkeren kan automatisch, de thuisoprit kan als vaste parkeerroutine ingeprogrammeerd worden, de stemherkenning is nog ouderwets pet. Verder heeft de Buzz een arsenaal aan elektronische engelbewaarders waarmee, straks, ooit, een beetje autonoom gereden kan worden. Ook nu al is de bus op de snelweg als een bezorgde vader die zo nu en dan het stuur een zetje geeft, en voorzichtig meeremt wanneer andere auto’s communiceren dat ze afremmen, of wanneer de de gps en camera’s een rotonde of een afslag detecteren. Het gaat allemaal prettig en subtiel.

Draaicirkel Dankzij de elektrificatie is de draaicirkel van veel auto’s een stuk kleiner geworden. Werd de uitslag van de voorwielen bij brandstofauto’s voorheen nog beperkt door een volgetakelde motorruimte, bij elektrische auto’s met een veel kleinere motor is dat niet aan de orde – ook doordat veel auto’s de motor(en) op de achteras hebben gemonteerd, zoals bij de Buzz. Hierdoor kunnen de voorwielen een flinke uitslag maken. Dat is handig bij scherp inparkeren en bij draaien op de weg. Bij een beetje ruimte op het asfalt, ging dat in één keer, door de draaicirkel van 11 meter.