De nieuwe Citroën C5 X is een meer dan geslaagde cocktail van stationwagen, SUV en sedan

De Citroën C5 X is een meer dan geslaagde poging een nieuw model auto op de markt te brengen.

Wat is dat toch met autofabrikanten? Hoe vaak is er niet gezegd en geschreven dat een SUV eigenlijk een afzichtelijk model auto is? En toch maar blijven maken, die dingen. Van de weeromstuit werden ze nog populair ook. O, maar dan kunnen we het nog gekker maken, hebben de designers toen gedacht. En daar verscheen de BMW X6 (en de Mercedes GLE coupé), de zeldzaam goed mislukte combinatie van een SUV en een coupé. De voor die laatste kenmerkende aflopende achterkant laat zich nu eenmaal niet verenigen met de grote wielen en een daarop hoog geplaatste koets.

Te kort, te hoog: de Mercedes GLE Coupé (links) en de BMW X6.

Ook dat werd keer op keer lachend opgemerkt bij de verschijning van wéér zo’n model (de Q-sportbacks van Audi). Zelfs Volvo, dat een naam heeft hoog te houden als designmerk, slaagde niet met de introductie van de (elektrische) C40 Recharge.

Wat misschien de doorslaggevende denkfout bij deze modellen was, is dat de SUV als basis werd gebruikt. Citroën heeft dat denkpatroon nu doorbroken en met zijn nieuwe vlaggenschip feitelijk de ouderwetse sedan als uitgangspunt gebruikt, niet toevallig een auto waarmee het merk ooit furore maakte (DS, C5, C6). De C5 X staat iets hoger op zijn wielen dan een sedan, maar minder hoog dan die SUV-coupés. Tegelijk is-ie een stuk langer. En vooral dat laatste brengt de auto in balans. Criticasters zeggen dat de C5 X een soepzooitje is, een amorfe cocktail van stationwagen, SUV en sedan – zonder de voordelen van die afzonderlijke modellen. Blik vindt het een meer dan geslaagde poging een nieuw model op de markt te brengen.

Oké, hij heeft niet de bagageruimte van een Mazda 6 sportbreak (stationcar), niet een even hoge instap als een Volkswagen Tiguan (SUV) en niet de beenruimte van de DS9 (sedan, waarmee hij het onderstel deelt). Maar met 485 liter kofferbak (17 minder dan de Mazda), een lengte van 4,81 meter (12 centimeter korter dan de DS) en een hoogte van 1,49 meter (20 centimeter minder dan een VW Tiguan) is er toch een auto in elkaar gezet waarnaar door concurrenten hopelijk goed gekeken gaat worden.

De achterpassagiers hebben dankzij de lengte van de auto een zee aan beenruimte, dankzij de aflopende daklijn wat minder hoofdruimte.

Voor het wat weifelende Franse merk is het in elk geval reden om weer eens ouderwets hoog van de toren te blazen. Eerst zou Citroën de luxe aan collega-merk DS (ook van Stellantis, voorheen PSA) laten en zelf vooral, oneerbiedig geformuleerd, een slim budgetmerk worden. Maar omdat vervolgens voor de Chinese markt, die andere eisen stelt, de C5 X werd gemaakt, besloot men het beleid een slinger te geven en die auto ook hier maar te introduceren. In Franse marketingtermen is de C5 X nu opeens ‘de geavanceerdste uiting tot nu toe van Citroëns filosofie: durf en innovatie die ten dienste staan van een serene rij-ervaring’.

Om het allemaal nóg comfortabeler te maken bevatten de stoelen traagschuim.

Zoiets zou Blik nooit durven en kunnen schrijven – gewoon omdat het overdreven en lelijk is – maar behalve zijn uiterlijk heeft de C5 X inderdaad nog wel minstens één pluspunt: het is er heerlijk in vertoeven. Niet zozeer dankzij de stoelen van traagschuim (lekker en inderdaad ook nieuw), de riante ruimte voor de achterpassagier (logisch, met zo'n lengte) of de relatief grote stilte (dankzij speciaal glas), maar vooral door het verder geperfectioneerde veringsysteem. Sensoren, slimme schokdempers en dito software zorgen ervoor dat elk wiel afzonderlijk reageert op de wegomstandigheden. Knap ingewikkeld, maar voor Blik is het belangrijkste: je proeft het verschil. We distantiëren ons uiteraard van Citroëns marketingterm ‘vliegend tapijt op wielen’, maar we moesten er wel aan denken toen we op een slecht onderhouden provinciale weg met iets te hoge snelheid een bocht namen: weldadig!

Het grootste aanraakscherm in een Citroën tot nu toe: 12 inch, wel mooi, niet de top in gebruiksgemak.

De C5X zou geen Franse auto zijn als er niet ook wat te klagen was. Met de C5X introduceert Citroën een nieuwe interface voor de bediening van de functies op het forse (12 inch) aanraakscherm. Die is niet fijn. Dat er naast dat scherm voor sommige functies weer gewoon fysieke, tactiele knoppen zijn: prima. Belangrijkste misser óp het aanraakscherm is dat er een thuisknop is, maar dat de thuishaven waar je vervolgens belandt uit twee delen bestaat, waardoorheen je je moet bewegen door te vegen. Nogal hybride, een combinatie van aanraken en vegen. Het went, maar blijft contra-intuïtief. Maar omdat de Apple’s CarPlay dan weer wel foutloos functioneert, vertrouwen we erop dat Citroën dit smetje snel wegwerkt. Blijven wij intussen genieten van die heerlijke SUVcoupéstationcar.

Gereden Citroën C5 X Plug-in hybride Vanafprijs € 48.990

B x L x H 187 x 481 x 149 cm

Gewicht 1.797 kg

Motor 1.6 liter benzine

Vermogen 165 kW / 225 pk

Verbruik 6 l / 100 km (opgave)

Elektrisch 12,4 kWh

Actieradius 55 km (opgave)

Kofferbak 485 / 1.580 liter

De koplampen met de scherpe daglichten eromheen kennen we al uit de nieuwe C4; ze zijn fraai, eigenzinnig en herkenbaar.

De achterlichten versterken de brede indruk van de C5X.