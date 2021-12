De mooiste spullen, speciaal voor u

Jarige sneakers

Mocht (hard)lopen op de lijst van goede voornemens voor het komende jaar staan, volgt hier een vrolijke suggestie. Deze decembermaand viert het Amerikaanse sneakermerk Saucony zijn 30ste verjaardag. Van een bescheiden schoenenfabriek in Pennsylvania – gelegen aan de Saucony Creek – ontwikkelde het label zich tot internationaal bekend hardloopschoen- en sportkledingmerk, tevens leverancier van de Amerikaanse nationale atletiekploeg. Naast de professionele loopschoenen, kennen we deze ‘dad sneaker’ uit het straatbeeld. Van dit model werd een bonte verjaardagsvariant gemaakt, in de kleuren van typisch jarennegentigvoedsel: Brusselse wafels, avocado toast, kreeft en suikerspin. Geinig detail: de linker en rechterschoen verschillen van elkaar.

Shadow 6000 Food Fight van Saucony, € 129.

Shoppen voor Christina Aguilera

De zangeres is vandaag 41 geworden.

Beeld Getty Images

Modeontwerper Jacquemus en Hollands fietsmerk Vanmoof brengen samen een barbieroze elektrische stadsfiets uit, prijs op aanvraag. jacquemus.com ​​

Jacquemus en VanMoof. Beeld .

Om ons videoclipgeheugen op te frissen een buikversiering a la Aguilera’s Come on over van Monki, € 12.

Monki

Eerste hulp bij beauty touch-ups: de Bobbi Brown Artist Approved Brush Set (reissetje) in handig tasje, € 92.

Bobbi Brown Artist Approved.

Merkprofiel: Bio beauty

De ‘clean’ en ‘organic’ beautymerken zijn ineens overal, maar het Britse The Organic Pharmacy draait al wat langer mee dan vandaag. Sinds 2002 ontwikkelt en produceert het merk van oprichter Margo Marrone (van huis uit apotheker en homeopaat) niet-toxische formules, waarin homeopathie en actieve biologische ingrediënten worden gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van huidverzorging. Alle ingrediënten zijn duurzaam en zo veel mogelijk biologisch en de producten zijn dierproefvrij en bijna allemaal vegan. Op de verpakkingen staat het percentage van het gehalte aan biologische ingrediënten. De crèmes, serums, maskers en andere producten werden al in veertig landen verkocht en nu ook in Nederland.

Verkrijgbaar via babassu.nl

The Organic Pharmacy.

Drie van hetzelfde

Kerstdieren

Fabeldieren voor in de boom: ‘Extinct Animals’-kerstornamenten van het Nederlands designmerk Moooi, € 30 per stuk. moooi.com

Dodo Pavone

Blushing Sloth

Armoured Bear

Dodo Pavone

Blushing Sloth

Armoured Bear

Matrix

Kaarslicht

Lichaamstaal + kandelaar: Porseleinen ‘Yoga Boy’, € 37,50. stook-jewelry.com

Lichaamstaal + kaars: ‘Le Petite Derrière’, € 45. caiyucandle.com

Bubbel + kandelaar: ‘W&S’ van Hay, € 49. flinders.nl

Bubbel + kaars: ‘Goblin’, € 8,95. sklum.com

Lichaamstaal + kandelaar: porseleinen ‘Yoga Boy’, € 37,50. stook-jewelry.com

Lichaamstaal + kaars: ‘Le Petite Derrière’, € 45. caiyucandle.com

Bubbel + kandelaar: ‘W&S’ van Hay, € 49. flinders.nl

Bubbel + kaars: ‘Goblin’, € 8,95. sklum.com

Supportermode

Ontwerpster Inez Naomi + voetbalshawl = kledingcollectie volledig gemaakt van supportersshawls vanaf € 119 via Versatile Forever.

Shawl Beeld .

Inez Naomi