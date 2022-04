De modewereld stort zich fanatiek op patchwork

David Lee Roth en Eddie Van Halen. Beeld Getty Images

In de 18de en 19de eeuw was patchwork een manier voor minderbedeelden om van restjes stof nog iets functioneels te maken. De lapjes stof werden aan elkaar genaaid tot bijvoorbeeld een deken. Daar komt het woord lappendeken vandaan, dat je eigenlijk alleen nog in figuurlijke zin tegenkomt.

In de tweede helft van de vorige eeuw, toen de noodzaak om lapjes stof aan elkaar te naaien vaporiseerde, groeide patchwork uit tot sympathieke vrijetijdsbesteding. Ik hoorde het begrip voor het eerst voorbijkomen tijdens de les handenarbeid op de Michaëlschool, volgens mij vlak nadat we ook al waren bijgespijkerd in de basisbeginselen van het punniken. Dat geeft meteen enigszins de hoek aan waarin patchwork zich al die tijd bevond, net als het quilten, wat ook al zo’n heerlijk huiselijke hobby is. (Een quilt is een kleed van drie lagen textiel, waarvan de bovenste laag, de quilttop, wordt gevormd door patchwork.)

Gigi Hadid in patchworkbroek. Beeld GC Images

Dat tuttige imago heeft de modewereld er niet van weerhouden zich fanatiek op het patchwork te storten. Acne Studios presenteerde dit voorjaar een trits kledingstukken met verschillende patronen, kleuren en stoffen. Net als Louis Vuitton, Kenzo, Jil Sander en Rick Owens – het was al met al een vrolijke boel op de catwalks van Parijs. Eerder al zagen we mode-iconen zoals Gigi Hadid paraderen in een patchworkbroek die de gedachten (de mijne althans) deed teruggaan naar Eddie Van Halen, de in Nijmegen opgegroeide gitaarvirtuoos die op de foto hier wordt bijgestaan door een zoals gebruikelijk koddig geklede David Lee Roth.

Hadid toont dat denim zich perfect leent voor patchwork omdat het een bonte combinatie oplevert die toch binnen één kleurfamilie blijft (de blauwe). Hoe meer je met kleur en stof gaat variëren, hoe geschakeerder het palet wordt – zie de pipobroek van Edward Lodewijk van Halen.

Naar verluidt is de mode-industrie de op een na vervuilendste branche; alleen de internationale oliehandel brengt meer schade toe aan het milieu. Vooral de zogenoemde fast fashion is hier debet aan. Die voortdurende stroom van goedkope kleding genereert een afvalberg waar je vous tegen zegt. Daarom moet er circulair worden geproduceerd, om die afvalberg niet alsmaar hoger te laten worden. Enter patchwork.

Nu kenden we in de jaren zeventig ook een opleving van patchwork (ik herinner me een prachtige spijkerblouse van Bob Marley). Dat was ook zo’n decennium waarin we het allemaal beter gingen doen. Nou, vooruit dan, een nieuwe poging.