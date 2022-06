De moderne hoedendrager lijkt alleen uit uiterlijke motieven te handelen

Jennifer de Jong met partner Koen. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Er is een tijd geweest dat de man zijn huis nooit verliet zonder een hoed op het hoofd. Stel je eens voor hoe het straatbeeld in de grote stad er op een drukke dag moet hebben uitgezien. Een zee van hoeden – machtig mooi.

In de jaren zestig van de vorige eeuw verdween die hoed ineens als sneeuw voor de zon. Sommigen geven daar John F. Kennedy de schuld van. De Amerikaanse president-tevens-rolmodel weigerde een hoed te dragen, waarschijnlijk om zijn kuif knap te houden. Anderen wijzen naar de auto, die in eerste instantie wel was uitgerust met een hoedenplank, maar een hoed onnodig en zelfs onhandig maakte.

Tot mijn vreugde steekt de hoed de laatste jaren weer af en toe de eh, kop op. Bij de première van de film Jurassic World Dominion zag ik zelfs meerdere exemplaren voorbijkomen, waaronder bovenstaande fedora op het hoofd van Koen, de partner van Jennifer de Jong. De fedora kennen we als opvolger van de Homburg, een hoed als een Dikke Deur. Er is ook nog de trilby, die ken je bijvoorbeeld van de Blues Brothers. De trilby, een XS-versie van de fedora, is de guitigste telg uit de hoedenfamilie. Maar wat is het karakter van de fedora?

De fedora was oorspronkelijk een hoed voor vrouwen (vernoemd naar de heldin in het Franse toneelstuk Fédora); suffragettes, feitelijk ook heldinnen, waren fanatieke fedoradragers. Vervolgens ging Al Capone ermee aan de haal en werd het een typische gangsterhoed. Maar de fedora werd ook de hoed voor avonturiers die voor de duvel niet bang zijn. Sam Neill draagt als paleontoloog Alan Grant een fedora in Jurassic World, vandaar dat we die hoed terug zien op de rode loper bij de première van het zesde deel van de filmserie.

Zeker in het Nederlandse klimaat is de hoed een beste vriend. Hij beschermt je tegen regen, zon, Saharazand, en ’s winters is het de ideale isolator omdat de meeste warmte je lichaam via je hoofd verlaat. Maar het valt me op dat de moderne hoedendrager alleen uit uiterlijke motieven lijkt te handelen. Daarmee schaart de hoed zich aan de zijde van andere accessoires die functionaliteit hebben verruild voor esthetiek, zoals de pochet, of het herenhorloge.

Martijn Stoffers Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Een mooi voorbeeld daarvan zien we hierboven bij artiest Martijn Stoffers. De hoed is hier de lijst waarbinnen de voorstelling zich afspeelt, in dit geval een rapsodie aan indrukwekkende krullen. Dit is hoegenaamd geen hoed meer, maar een halo – het accessoire als aureool.