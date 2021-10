De militair-vrouwelijke mode doet de Stijlpastoor denken aan de New Romantics

Twee new romantics, 1981. Beeld Richard Young / Shutterstock

De New Romantics waren een subcultuur waarbij mode en muziek hand in hand optrokken, zoals dat in Engeland meestal het geval is. Het adjectief New verwees naar de originele Romantici, die van de late 18de eeuw (Delacroix, Goya), wiens verbeelding door de nieuwelingen werd omgezet in een geëxalteerde garderobe van pofmouwen en vlammende visagie. Ik hoorde de betiteling voor het eerst in Planet Earth, de debuutsingle van Duran Duran uit 1981: ‘I hear you making patterns rhyme / Like some new romantic looking for the TV-sound.’

Die New Romantics verzamelden zich vanaf 1979 in de Londense club The Blitz, waar Boy George en Marilyn de garderobe beheerde en Steve Strange van Visage als doorbitch ooit Mick Jagger de toegang weigerde.

De New Romantics werden gezien als een reactie op de punkers, maar het was eerder een theatrale voortzetting van de doe-het-zelfmentaliteit, gesausd met ingrediënten van de glamrock (Bowie, Bolan). Op de zwart-witfoto zien we een New Romantic die, net als de Romantica aan zijn zijde, z’n lange lok geleend heeft van Philip Oakey, de voorman van Human League.

De kleding en make-up is letterlijk gekopieerd van Adam Ant, de zanger die de boekanierstijl introduceerde.

Wat zal ik zijn geweest, 11, 12, maar die combinatie van militaire en vrouwelijke elementen, ogenschijnlijk contrasterende grootheden, fascineerde me mateloos. Daar waren die nieuwe romantici hun tijd ver mee vooruit, wat u zegt, want doet de moderne man ook niet een greep in de androgyne én martiale kleerkist? Zie acteur Soy Kroon, gefotografeerd op de rode loper bij een recente première in Tuschinski. Kroon draagt een heerlijk hemd van doorschijnend materiaal, wellicht chiffon, al zou het ook zomaar polyamide kunnen zijn. Zijn sjaal, onderdeel van de blouse, is losjes geknoopt als een pussy bow, net als bij meneer linksboven. (De pussy bow is de vrolijke strik die zijn naam te danken heeft aan de strikjes om de hals van poezen, en ja, dus feitelijk aan de meisjeskant van het spectrum behoort.)

Holly Mae Brood en Soy Kroon Beeld Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

De sjaal, de blouse en het velours jasje zijn vintage new romantic in de poëtische zin van het woord. De satijnen cummerbund om zijn middel komt uit het krijgswezen; die band werd ooit bedacht door Britse officieren in India als koeler alternatief voor hun waistcoat. De functie: uit het zicht onttrekken van de broekband. De cummerbund is altijd zwart van kleur. In kringen van illusionisten en overijverige ooms op bruiloften tref je soms een vrolijk gekleurde variant. Dringend verzoek van mijn kant om het in die kringen te laten.