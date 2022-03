De Mercedes EQS is een stiltecoupé, een massagesalon en een verschrikkelijk goede auto

Mercedes EQS 450+ Beeld Daimler AG

Links vooraan in de nieuwe elektrische Mercedes EQS zit een klepje. Daarachter bevindt zich niet het oplaadcontact. Evenmin is het een designdingetje zonder functie. Wie het opent, lijkt een asbak te ontwaren. Maar ook dat is het niet. In het bakje word je geacht de ruitensproeiervloeistof te schenken.

Het is een gevolg van de beslissing om de motorkap af te sluiten voor de eigenaar, die een heel dikke ton heeft neergelegd voor de EQS maar er dus niet in mag kijken. De motorkap kan nog wel worden geopend, maar alleen in de werkplaats. Overigens zou er bij het openen van de klep vermoedelijk niet veel te zien zijn. De meeste merken hebben wat zich eronder bevindt (heel weinig) al afgedekt met een plastic plaat, of er is een kleine opbergplek, door door Volvo creatief frunk genoemd.

Een nieuwe plek voor de ruitenwisservloeistof is een van de uitdagingen waarvoor de ontwerpers van Mercedes de afgelopen jaren hebben gestaan. De EQS, vooralsnog verkrijgbaar in twee uitvoeringen (Blik reed bescheiden de goedkoopste versie) is de eerste Mercedes die, zoals dat in jargon heet, ‘gebaseerd is op de modulaire architectuur voor elektrische modellen’. Simpel gezegd heeft de EQS een nieuw, eigen chassis en daarop geplaatste onderdelen, zodat ontwerpers geen rekening hoeven te houden met brandstofauto’s die al eerder zijn gebouwd. Je zou het daarmee de aftrap kunnen noemen van wat Mercedes Ambition 2039 noemt: in dat jaar wil de fabrikant uit het Zuid-Duitse Stuttgart ‘een CO2-neutraal modellengamma’ aanbieden. Negen jaar eerder moet al meer dan de helft van de auto’s die de fabrieken verlaten elektrisch zijn – waarmee het merk keurig de EU-richtlijnen volgt, niet meer en niet minder.

Door de nadruk op de aerodynamica bevat de EQS eigenlijk weinig uiterlijk vertoon. Koplampen en achterlichten doen wat dat betreft wat ze kunnen. Beeld Daimler AG

Tot zover de ambities. Nu het eerste resultaat. Toen Blik afgelopen zomer met een liefhebber in Toyota’s waterstofauto Mirai reed, riep deze uit: ‘We rijden hier gewoon in de toekomst.’ Maar dan toch de verre toekomst. Dichterbij is de toekomst die de Mercedes EQS biedt. De enige (nou ja, vooruit, de belangrijkste) reden voor Blik om in zo’n dure auto te rijden is dat je daarin aantreft wat we in de nabije toekomst allemaal in onze beschaafde middenklasser gaan vinden. Automatische ruitenwissers, achteruitrijcamera en cruisecontrol zaten ooit ook alleen in de duurste modellen.

Het eerste wat opvalt aan de EQS is, naast zijn forse lengte, zijn extreme stroomlijn. De 5,22 meter (Tesla’s Model S is 25 centimeter korter, in auto-ontwerp is dat een halve marathon) loopt uit in een lange kofferbak die met 610 liter dan weer matig scoort in het segment. Dat is dus die stroomlijn. Vandaar ook de enigszins bollende dichte voorkant op de plek waar voorheen de grille zat. Eigenlijk lijkt de EQS verdacht veel op een auto zoals we die al kennen. Sommigen vinden dat teleurstellend (zoals de schrijver van een recente designaflevering van deze rubriek) maar misschien is het klassieke ontwerp van een auto toch gewoon heel goed. En in elk geval aerodynamisch dus.

Het interieur is een Mercedes-topmodel waardig: riant en perfect, met overdadig veel luxe en beenruimte achter, niet zelden de plek waar de eigenaar zit tenslotte. De nieuwe limousine is behalve de meest aerodynamische productieauto ter wereld ook de stilste. Het eerste beweert Mercedes, het tweede denken wij op grond van onze ervaringen. Dat de auto zwaar is en achterwielaandrijving heeft, voel je niet, dat-ie krachtig is wel: als het moet bereikt de EQS in een dikke 6 seconden de Hollandse maximumsnelheid.

Riant veel luxe en ruimte achterin, voor de eigenaar. Beeld Daimler AG

De ‘toekomst’ van deze auto schuilt vooral in de talloze camera’s en maximaal 350 sensoren die communiceren met lerende software, waardoor de auto zich aanpast aan de bestuurder en waakt over diens comfort en veiligheid, en dat van andere inzittenden (hij registreert onder meer uw knipperende ogen). De auto heeft hypermoderne navigatie (en weet tot op de rijstrook nauwkeurig waar u rijdt), die op momenten gebruikmaakt van augmented reality (dat is wennen) en die de software het onderstel van de auto laat aanpassen aan de ondergrond.

Verder komt veel informatie in meerdere manieren tot de bestuurder (head-updisplay, dashboard en een middenscherm: dat is overbodig en vaak zelfs storend) en heeft de entertainmentafdeling mogen losgaan. Het ‘energizing comfort’-programma met licht, beeld en geluid is uitgebreider dan ooit. Een greep: ‘Groenblauw licht en een koele verfrissende bries voeren u mee naar zee’, ‘Verkwikkende werking door stimulerend licht en activerende muziek’, ‘Bevordering van het welzijn door warmte en zachte kleuren’. En als u de auto langs de kant zet, stelt hij zich in voor een power nap (‘Positie van stoel, ruiten en dak wordt automatisch ingesteld’). Daarna kunt u dan, dit is nog steeds allemaal echt waar, allerlei workouts doen tijdens het rijden (‘Maak een vuist van uw rechterhand en ontspan hem langzaam’) dan wel kiezen uit een tiental massageprogramma’s, uitgevoerd door uw stoel.

Het gigantische beeldscherm bevat naast nuttige ook best wel veel overbodige informatie. Beeld Daimler AG

Op dat grote, nieuwe, supersonische MBUX-scherm kun je veel extra’s vervolgens weer uitzetten om de actieradius te vergroten. Of dat nodig is, staat te bezien, want met een ongekend batterijpakket van 108 kWh beweert Mercedes dat de EQS tot 770 kilometer kan rijden. Wij gebruikten met kou en harde wind, ons volop uitlevend met alle mogelijkheden, 23 kWh op 100 kilometer, wat leidt tot een actieradius van 470 kilometer. Onder winterse omstandigheden een prima score – bovendien wordt de actuele actieradius adequaat aangegeven.

Wat dit Zuid-Duitse vlaggenschip ons leert? Dat Mercedes weer helemaal terug is in de frontlinie van innovatie en techniek en dat onze middenklasser over enige jaren nog voller zal zitten met (deels overbodige) elektronica en slimme software – en dat de automatische piloot nog weer een voorzichtig stapje dichterbij is. Hopelijk hebben ze tegen die tijd wel een betere plek voor de ruitensproeiervloeistof gevonden.

Ook op het laden kun je geen kritiek verzinnen: op snellaadstations laad je met een vermogen van 200 kW zo'n 300 kilometer actieradius in een kwartiertje. En met één pasje (druppel) kan dat tegenwoordig bijna in heel Europa. Beeld Daimler AG

Draaicirkel Met zijn lengte van 5,22 meter oogt de Mercedes EQS in binnensteden al gauw als de Ever Given in het Suezkanaal. Maar een meesturende achteras verkleint de draaicirkel tot 10,9 meter (waar je voor een dergelijke lengte al gauw op 12,5 meter moet rekenen) zodat je iets gemakkelijker manoeuvreert in die binnenstad. Voor het in- en uitparkeren is dat trouwens niet relevant: dat doet de auto desgevraagd zelf.

Gereden Mercedes-Benz EQS 450+ Luxury Line prijs € 131.704,90 (vanaf € 119.000) gewicht 2.480 kg LxBxH 522 x 193 x 151 cm motor 245 kW (333 pk) accu 108 kWh verbruik tijdens test 23,5 kWh / 100 km (WLTP 18 kWh/ 100 km) topsnelheid (begrensd) 210 km/u 1-100 6,2 sec. bagageruimte 610-1.770 liter