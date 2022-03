De Meeting Owl Pro: een slimme speaker die namens thuiswerkers aan tafel zit

De Meeting Owl Pro Beeld Owl Labs

Een vergadering met een deel van de collega’s thuis en een deel van de collega’s in een zaaltje op kantoor ziet er, ook na twee jaar pandemie, meestal hetzelfde uit. Er staat een tafel, aan het hoofd hangt een scherm met een camera met de inbellers – de rest zit aan tafel.

Door het vele werken vanuit huis is het in bij bedrijven normaal geworden om op deze manier besprekingen te doen. Belangrijk nadeel: je voelt je als inbeller lang niet altijd deel van het gesprek aan tafel. Mensen draaien zich van je af als ze met elkaar in gesprek zijn. Je zit op afstand te kijken naar een gesprek in plaats van dat je deelneemt.

Owl Labs denkt een oplossing gevonden te hebben voor dat probleem. Het bedrijf maakt slimme speakers met camera’s speciaal voor deze vorm van hybride werken. Dat deed het al in het oude normaal, de pandemie kwam het bedrijf in die zin niet slecht uit.

De Meeting Owl Pro is het nieuwste model vergaderspeaker: een lichtgrijze toren die je midden op tafel zet en zo de op afstand inbellende collega het gevoel moet geven onderdeel te zijn van de conversatie.

Dat doet de toren met een 360-graden camera, acht microfoons en speakers rondom. De Meeting Owl ‘hoort’ door slimme software wie aan het woord is en brengt die persoon in beeld. Zijn dat er afwisselend twee, dan brengt de Meeting Owl de twee in een gespleten scherm tegelijk in beeld. Er kijkt en luistert dus een grijze toren op tafel mee namens de thuiswerkers.

Installatie is een fluitje van een cent, heel veel meer dan een usb-kabel in een computer en een stekker in het stopcontact stoppen is het niet. De speaker werkt met alle veelgebruikte software voor videobellen.

Hij doet verder precies wat hij belooft: in beeld brengen wie aan het spreken is, en recht van voren in plaats van opzij. Bevreemdend is de platte opname rondom die hij maakt van de hele ruimte. Je ziet de zaal met collega’s als een platgedrukt stukje scherm bovenin, als inbeller. Die 360-graden-weergave kan ook uit.

Op afstand overleggen-alsof-je-erbij-bent is in het begin gek. Kennelijk raak je er na twee jaar op afstand vergaderen alweer aan gewend, dat alles voelt als een presentatie in plaats van een gesprek. Hoog tijd om dat weer af te leren.