De mannenlaars is terug uit de 17de eeuw (en de jaren zeventig van de 20ste)

Rubens: Aartshertog Albrecht van Oostenrijk. Beeld Getty

Het icoon: Albrecht van Oostenrijk

De laars met hak werd al gedragen door het Mongoolse opperhoofd Ghengis Khan, en zelfs eerder al door de Perzische cavalerie. Zo’n schuin aflopende hak hielp om de schoen in de beugels van het paard te posteren, een functie die je nog altijd terugziet bij de huidige rijlaars, maar ook bij de motorlaars (die wel korter is, ter verhoging van de flexibiliteit voor de voet om te schakelen).

Voor de meesten zal de comeback van de mannenlaars herinneringen aan de jaren zeventig oproepen, maar er is ook die esthetische parallel met de 17de eeuw. Aan Europese hoven was de Perzische hak een hit in combinatie met een strakke maillot die de benen vol in de etalage zette. Aartshertog Albrecht van Oostenrijk trok voor schilder Rubens zijn beste paar aan. Lodewijk XIV, die ouwe showboater, koos zijn hakken vervolgens nog hoger en in vlammend rood. Afijn, Albrecht was weliswaar slechts landsvoogd (van de Habsburgse Nederlanden), maar op die hakken zag hij er uit als een koning.

De sterveling: Jeangu Macrooy

Vrouwen dragen hakken om de benen langer te laten lijken en de bips een boost opwaarts te bieden. Maar dat effect bereik je als man natuurlijk ook – de hoge hak discrimineert niet op geslacht. Zanger Jeangu Macrooy is van huisuit al niet kort, maar zo’n hak tilt hem nog iets verder boven vaste verkering Sebas uit.

Jeangu draagt een zogenaamde Cubaanse hak, ook wel Latin heels genoemd – een hak die flamencodansers dragen. De Beatles droegen Chelsea-boots met een Cubaans hakje, de beroemde Beatle-boots. Want dat heeft zo’n hak wel in zich; hier wordt elke man een John Travolta van, swaggerend over 86th Street in Brooklyn in die iconische openingsscène van Saturday Night Fever. Well, you can tell by the way I use my walk….

Jeangu Macrooy en Sebas van der Sangen. Beeld Patrick Harderwijk / ANP

Op de catwalk

Een rockster met gehakte laarzen, daar kijkt niemand van op. Ook in kringen waar chaps (feitelijk leren pijpen bijeen gehouden met een riem die fungeren als beschermers over jeans, of zo men prefereert, over blote benen en billen) een populaire dracht zijn, is een puntlaars met hak niet bijzonder opmerkelijk of origineel. Interessanter wordt het als dergelijke boots het gewone leven in komen gestapt, onder een maatpak bijvoorbeeld, of op een mooie zondagmiddag, met een korte broek erboven. Kijk de kunst af bij Prada of Celine.

Prada, Enfants Deprimes, Prada, Celine, Saint Laurent Beeld Imaxtree

Celine Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Bij twijfel en/of gêne, kies voor zwart.

* Hoe populair momenteel ook, probeer cowboy-referenties tot een minimum te beperken.

* Kan de hak alleen onder een smalle pijp, zoals op de catwalks? Zeker niet. Denk jaren zeventig.