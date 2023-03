De liefde en finesse spatten ervan af bij Urwahn, het Duitse kwaliteitsfietsenmerk met het unieke design

Urwahn Platzhirsch.

Tussen alle al dan niet Chinese prijsvechters en strakke matzwarte stadsfietsjes die op de Nederlandse paden verschijnen, zie je soms een rijwiel dat je dag een opkikker geeft. Omdat het opvallend anders is, omdat de liefde en finesse ervan afspatten en omdat bijna niemand erop rijdt. Zoals je in het verkeer een Aston Martin toch net iets langer nakijkt dan een Dacia.

Zulke fietsen maakt Urwahn, een in 2013 uit liefde begonnen fietsenmaker uit Maagdenburg, een kleine stad in het voormalige Oost-Duitsland. Niet direct een plek die je associeert met hightech en design, maar Maagdenburg zou zomaar het nieuwe Leipzig kunnen worden, dat zoals bekend alweer enige jaren het nieuwe Berlijn is. Dus helemaal niet gek dat er uit die stad een fenomenale fiets komt, met een 3D-geprint frame van 0,9 millimeter dun staal; een peperduur procedé, maar het levert wat op.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Staal dus, inderdaad. Vroeger veel gebruikt en resulterend in zware fietsen, toen opgevolgd door aluminium en carbon. En nu zie je soms, vooral bij romantici, staal weer terugkeren. Bij de Platzhirsch van Urwahn resulteert dat in een superlichte fiets (15 kilo inclusief batterij) met een perfect frame dat precies op het juiste punt tussen stijf en soepel in zit.

Dat gevoel wordt versterkt door het unieke design, mogelijk gemaakt door dat staal: de staande buis neemt vlak onder het zadel een afslag naar de achteras. Bij alle andere fietsen loopt die door naar de trapas en vertrekt er vanuit vlak onder het zadel schuin naar beneden een buis naar de achteras.

De handtekening van Urwahn: de staande buis die een afslag neemt. Kan alleen met kneitersterk staal.

Het geeft de fiets niet alleen een revolutionair eigen en schitterend gezicht, het komt het rijcomfort merkbaar ten goede, al is het maar een beetje. De Platzhirsch is, net als zijn niet-elektrische evenknie Stadtfuchs, een fiets voor wie snel en soepel door het stadsverkeer wil manoeuvreren. Het stuur zit laag, maar omdat de fiets een vrij gedrongen ontwerp heeft, zit je niet al te ver voorover. Dankzij het brede, op een mtb geïnspireerde stuur gaat dat manoeuvreren direct, secuur en soeverein.

Standaard aanwezig: een SP-connector voor je telefoon. Niet universeel, wel het beste systeem.

De elektrische capaciteiten van de Platzhirsch zijn keurig, niet overdreven. Blik reed op de uitvoering met een ketting, derailleur en 11 versnellingen. Koop die niet. Hij is duurder dan de versie zonder versnellingen maar mét een aandrijfriem. En aangezien minimalisme in alles de boventoon voert, is er geen kettingkast of iets anders ontsierends om uw kleding te beschermen. In de stad volstaat bovendien één versnelling, zeker wanneer je, zoals bij Urwahn, bij aankoop kunt overleggen over het juiste aantal tanden in de voor- en achtertandwielen, voor een individueel bepaalde optimale rotatie.

Soort van veilig Behalve de tegen een meerprijs verkrijgbare zogeheten hexlox-bevestiging van de wielen (die daarmee alleen met een speciale sleutel kunnen worden verwijderd) kun je ook een gps-tracker van Sherlock in de stuurbuis monteren. Nuttige optie, want aan sloten doet Urwahn niet – dat ontsiert de fiets alleen maar.

Eigenlijk vindt Blik de niet-elektrische Stadtfuchs nog mooier; die heeft een aandrijfriem met de 11-versnellingen-Alfine-naaf van Shimano. Maar op die plek in het achterwiel zit bij de Platzhirsch de motor van Mahle, een van oorsprong Duitse fietscomponentenbouwer. Dat Urwahn daarmee in zee is gegaan, zegt iets over de filosofie. Het liefst halen de Oost-Duitsers de componenten, die ze zelf op de fietsen zetten, van zo dichtbij mogelijk, als ze ze niet zelf maken. Al weet je natuurlijk nooit waar Mahle zijn onderdelen vandaan haalt; het wereldwijd opererende bedrijf (jaaromzet 11 miljard euro) heeft al sinds eind vorige eeuw fabrieken in Azië.

Je kunt er spatborden bij bestellen (en een bagagedrager), maar dat is af te raden: ruimte is er nauwelijks, dus bij het minste of geringste loopt de zaak aan. Blik ondervond het aan den lijve. Urwahn maakt niet alleen mooie fietsen, het zijn ook mooiweerfietsen.

De afwerking van de Platzhirsch is minimalistisch en perfect. Kabels zijn nauwelijks zichtbaar, de wielen zitten op een tegen diefstal beveiligde manier vast in het frame en de complete bediening (accu, ondersteuning, licht) gebeurt vanaf een minimale eenheid op het stuur. Het is allemaal even oefenen, maar het werkt, het went en daarna wil je niet anders meer. We zeiden het al, de liefde spat ervan af.