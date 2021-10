De kleur rood spát van het scherm bij een online modeshow

Vanaf links: Louis Vuitton, Wooyoungmi, Ermenegildo Zegna, Wales Bonner, Alyx Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Rood, van scharlaken tot ossenbloed, en alles daar tussenin. Logisch als je bedenkt dat vrijwel alle wintershows alleen digitaal werden gepresenteerd, en geen kleur spat zó van het scherm als de kleur van brandblussers en bloedkoraal. Opvallend dit seizoen is dat er nauwelijks werd gespeeld met motieven en strepen, maar dat het tóch geen saaie, opake toestand werd.

Hoe gaan wij ze dragen?

Gedoseerd en uitgekiend, dat is het devies. Geen muur van knalrood dus, maar toefjes en porties. Een rode wollen mantel over een donker pak of een lichtblauwe jeansoutfit, een pittige rode col of kraag onder een bordeauxrood pak: het versterkt elkaar zonder dat het een kermis wordt. Bij Louis Vuitton werd het rode pufferjack gewoon over een net pak gedragen – lange tijd een gruwel voor de modepolitie. Bij Isabel Marant ging juist een braaf grijs jasje over een knalrood pak, afgetopt met een donkerrood emmerhoedje.

Kardinaal Alessandro Farnese, 1509-1511. Collectie Museo di Capodimonte, Napels. Beeld Getty Images

Een bekend mens

Weer eens iemand anders dan een popster of een prins, deze Alessandro Farnese, de nogal nepotistische latere Paus Paulus III, geschilderd door Rafaël. Zijn bonnet, mozetta en mantel zijn vermiljoenrood (of karmozijnrood, wie het weet mag het zeggen), een verwijzing naar de bereidheid om te sterven voor Christus. Iets wat de rode kardinaal, het vogeltje dat vernoemd werd naar de functionaris, wellicht worst zal wezen.

