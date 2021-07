De klassieke festivals gaan door: van buitenopera in Friesland tot King Crimson door een strijkkwartet

Mezzosopraan Giuseppina Bridelli tijdens het Festival Oude Muziek in 2019. Beeld Marieke Wijntjes

• Van 22 juli tot en met 1 augustus vindt het Delft Chamber Music Festival plaats. Artistiek leider en violist Liza Ferschtman geeft het stokje door aan pianist Nino Gvetadze.

• In de Friese gemeente Weststellingwerf heb je twee concurrerende buitenoperagezelschappen. Opera Spanga voert dit jaar Carmen uit van Georges Bizet (vanaf 24 juli). Opera Nijetrijne doet La fedeltà premiata van Joseph Haydn (vanaf 17 augustus).

• Wie het toch niet aandurft om zich onder de mensen te begeven, kan thuis genieten van de Koorbiënnale (tot 25 juli). Vanuit Haarlem worden er concerten gestreamd. Dit valt samen met het (wel te bezoeken) Internationaal Orgelfestival Haarlem, dat zijn 70-jarig bestaan viert.

• Een stoomcursus voor jong muziektalent en een festival op talloze mooie Gelderse locaties, dat is de NJO Muziekzomer (30 juli tot en met 15 augustus). Saxofonist Kika Sprangers is artist in residence.

• In Flevoland staat (van 5 tot en met 8 augustus) het Festival Via Musica gepland. Thema is Diaghilev.

• In Zeeuws-Vlaanderen vindt het achtste Scaldis Festival plaats (11 tot en met 15 augustus). Ook de liefhebbers van symfonische rock komen aan hun trekken, met een strijkkwartetbewerking van In the Court of the Crimson King van King Crimson.

• Bijna was het Orlando Festival (12 tot en met 22 augustus) de nek omgedraaid, maar de provincie Limburg zag alsnog de waarde in van dit zorgvuldig geprogrammeerde festival in de abdij Rolduc in Kerkrade.

• Op het Amsterdamse Grachtenfestival krijgt jong talent de kans. Leuk dus om naar de sterren van morgen te luisteren, maar ook om eens op die mooie locaties langs de hoofdstedelijke grachten te komen (13 tot en met 22 augustus).

• Een vaste waarde: met de Zeister Muziekdagen (14 tot en met 28 augustus) is Zeist weer even het walhalla voor de liefhebbers van strijkkwartetten.

• Het Oranjewoud Festival biedt klassieke muziek in en om het gelijknamige dorp in Friesland. Dit komt met foodtrucks en al het dichtst bij een popfestival (19 tot en met 22 augustus).

• Het Festival Oude Muziek leidt traditiegetrouw het nieuwe seizoen in. Na de interstedelijke noodeditie is er nu weer een ambitieus programma in TivoliVredenburg en de mooiste kerken van Utrecht (27 augstus tot en met 5 september).