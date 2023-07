De Hyundai Ioniq 6 is een heerlijk alternatief voor een SUV, en ook nog eens veel energiezuiniger

Hyundai Ioniq 6.

Komt het ooit nog goed met de wereld? Of, om de vraag voor het gemak te beperken tot het speelveld van Blik: komt er ooit een einde aan de verSUVisering van de autowereld? Iedereen – ontwerper, producent, consument – weet dat het minder moet, maar intussen worden auto’s alleen maar groter en verbruiken ze veel meer energie dan nodig. In 2022 was in Europa 43 procent van alle verkochte auto’s een SUV, tegen 38,3 een jaar eerder.

Hoe welkom is daarom de Hyundai Ioniq 6, een ouderwetse sedan. Voor wie het al bijna vergeten is: zo’n auto met een ouderwetse kofferbak. Dat model bestaat nog, maar vooral in de zakelijke markt, waar bestuurders vanwege het vaak grote aantal kilometers dat ze afleggen vooral om luxe en rijkwaliteiten geven, en minder om een stoer uiterlijk, hoge zitpositie en dito instap. Ongeveer een op de vijf verkochte auto’s is nog een sedan (ruim twee op de vijf dus een SUV).

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Overal in het design duiken op ijsblokjes gelijkende vierkanten op, zoals hier in de koplamp.

Gestroomlijnd ontwerp

Ook de Ioniq 6 is zo’n zakensedan. En om maar direct het energieverbruikverschil te duiden: Blik reed in dezelfde periode in de BMW iX1, de elektrische instap-SUV van de Zuid-Duitsers. Het was een 1.985 kilo zwaar gevaarte dat tijdens de testperiode elke 100 kilometer zo’n 18 kWh aan energie verbruikte. De grotere Ioniq 6, flink goedkoper, 100 kilo lichter, voorzien van minder vermogen en in een radicaal andere vorm gegoten, had in een goed vergelijkbare testperiode voldoende aan ruim 2 kWh per 100 kilometer minder.

Wie in een Ioniq 6 op en neer van Amsterdam naar Marseille rijdt, spaart ten opzichte van de BMW-rijder zo voldoende energie om ruim 16 duizend kilometer elektrisch te fietsen, 5.200 keer zijn telefoon op te laden of 26 uur zijn wasdroger te laten draaien.

Hyundai Ioniq 5

Daarvoor heeft Hyundai wel zijn best moeten doen. De Koreanen hebben naar eigen zeggen de meest gestroomlijnde auto in zijn segment ontworpen, waaraan Blik moest wennen. De van dezelfde lopende band komende Ioniq 5, een bakbeest van een SUV, is een consequent hoekig retro-ontwerp, zoals de Mercedes EQS consequent rond is in alles. De Ioniq 6, een vallende druppel op zijn kant, heeft van beide wat. Aan de uitgerekte achterkant bevinden zich nog volop scherpe randjes, waar de voorkant aerodynamisch rond afloopt.

De scherpe randen staan net als de rondingen allemaal in het teken van de aerodynamica.

Alles in dienst van de aerodynamica, al heeft het zeker in een herkenbaar silhouet geresulteerd, wat altijd pleit voor een auto.

Prettig rijden

Die aerodynamica verordonneerde een lange auto (4,86 meter). Dat heeft prettige gevolgen voor de beenruimte van de achterpassagier en er past een batterij aan batterijen op de grote bodem. Het grootst verkrijgbare pakket is 77,4 kWh en met dat eerder genoemde verbruik van 16 kWh per 100 kilometer haal je dus bijna de 500 kilometer op een volle batterij. En dan had Blik nog de vierwielaangedreven versie meegekregen. Dat rijdt prettig (heel prettig), maar doet dan weer wat van de aerodynamica teniet, want die verbruikt volgens Hyundai’s eigen cijfers 1 kWh per 100 kilometer meer dan de voorwielaangedreven versie.

Geen bedieningsknoppen in de portieren – die zitten op het middenconsole. Wel heel goede Bose-speakers.

De kofferbak profiteert dan weer niet mee van de lengte van de auto – voor gezinnen met kleine kinderen en kinderwagens hebben de Koreanen duidelijk de Ioniq 5 bedoeld. Die SUV biedt met de achterbank nog rechtop 527 liter, de 6 moet het doen met een magere 401 liter, al was er gezien zijn uitgerekte vorm wel plek voor een frunk (het bagagevak onder de motorklep aan de voorkant, begin dit jaar ook door Van Dale erkend en online al opgenomen in het woordenboek) – waar ternauwernood de laadkabel in kan.

Zo’n forse batterij is leuk, als het opladen snel gaat. Met de 800 volt-snellaadtechnologie doet de Ioniq 6 dat beslist. 15 minuten snelladen is genoeg voor zo’n 75 procent capaciteit.

Nog sneller laden Sinds vorige maand kunnen bezitters van een Ioniq 6 gebruikmaken van het zogenoemde Plug & Charge-systeem van Hyundai. Dat komt er kort gezegd op neer dat auto en laadpaal zelfstandig communiceren (‘geautomatiseerde authenticatie’) en je dus geen laadpas meer nodig hebt.

Veel knoppen zijn er niet meer in de auto, wel een groot aanraakscherm, dat enige gewenning vergt. Koreanen en Europeanen hebben niet in alle opzichten hetzelfde gevoel voor logica.

Vehicle-to-Load

Omgekeerd kan de elektriciteit onderweg worden gebruikt voor andere apparaten. Via een verloopstekker kun je stroom aan de auto onttrekken om bijvoorbeeld (op een camping) je elektrische fiets op te laden dan wel zelf een perfecte espresso te bereiden. Heeft ook al een naam tegenwoordig: V2L-technologie (Vehicle-to-Load). Mocht dat allemaal niet lukken: onder de achterbak zit ook een gewoon 220 Volt-stopcontact.

Je moet wel concluderen dat aan veel is gedacht, een indruk die niet meer verdwijnt als je eenmaal ín de auto zit. Nu we toch aan het vergelijken zijn met die BMW: het is allemaal minder verfijnd en simpeler vormgegeven, maar net als in die kolos, met een 10 mille hogere vanaf-prijs, functioneren alle rijhulp- en veiligheidssystemen gewoon goed. En ja, zo’n sedan, of zeg maar gerust een limousine, rijdt geweldig.

Mensen zullen er denkelijk geen SUV minder om kopen, maar wat een heerlijk alternatief is de Ioniq 6 – en de wereld gaat er een druppeltje minder snel op achteruit.

Gereden Hyundai Ioniq 6 Connect 77,4 kWh AWD Prijs (vanaf € 45.895)

Prijs gereden € 60.290

LxBxH 486x188x150 cm

Gewicht 1.875 kg

Vermogen 239 kW / 325 pk

Accu 77,4 kWh

Verbruik tijdens test 16 kWh / 100 km