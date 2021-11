De Hyundai Ioniq 5 voelt als Star Wars op vier wielen

De Ioniq 5 van Hyundai.

We moeten het al eerder opgemerkt hebben: ze beginnen behoorlijk op elkaar te lijken, die grotere elektrische auto’s van rond de 50 duizend euro. Wat betreft rijeigenschappen (zwaar, maar met een fijn laag zwaartepunt) en bereik (pakweg 500 km op een volle accu), maar ook als het bijvoorbeeld gaat om relatieve stilte (vooral windgeruis op de snelweg) en elektronische veiligheidssystemen (veel). En dan hebben auto’s als de Polestar 2, de Volkswagen ID.4 en Tesla Model 3 allemaal ook nog een royale bagageruimte, zowel voor als achter.

Wat dat betreft moet de auto van deze week van goede huize komen om dat te overtoepen, aangezien de concurrentie alles wat de Hyundai Ioniq 5 heeft, óók heeft. En daarom is het maar goed ook dat deze zogeheten CUV (Cute Utility Vehicle, denken wij) goed wegkomt met z’n uiterlijk.

Lichtmetalen velgen.

De vormgevers van de Ioniq hebben zich helemaal kunnen uitleven nadat de bedrijfsleiding het thema van de nieuweling had bekendgemaakt: ‘future’. Zelden trokken auto’s zonder vleugeldeuren namelijk de aandacht in de afgelopen jaren, maar bij de Ioniq 5 was het weer eens zover. De auto heeft strepen over de flanken en vouwen in de body. Led-verlichte blokjes om de aandacht mee te trekken, een messcherpe C-stijl en rechthoekige ledkoplampen onder een booskijkende motorklep. Het geeft de neus een streng uiterlijk, de 20 (!) inch velgen zijn woest aantrekkelijk en het geheel oefent, samen met de joekels van dashboardbeeldschermen en het grappige stuurtje zónder logo, een Star Wars-achtige aantrekkingskracht uit. Dit is de toekomst zoals we de toekomst graag zien (en ja, er zijn hele kuipen oude visnetten en legio petflessen verwerkt in dit staaltje techniek, want ook dát is de toekomst).

De blokjes ledverlichting die knipper- en remlichten vormen.

We horen het graag wanneer de nuffige spraakherkenning de opdrachten gewoon uitvoert in plaats van te klagen over ‘te veel achtergrondlawaai’, terwijl we voor het stoplicht stilstaan.

Bij het instappen blijkt dat de stoelen vrij hoog zijn, doordat de hele bodem van voor tot achter is belegd met accu’s. Het kan nóg hoger, maar lekker in de carrosserie wegduiken is er niet bij. Dat is jammer. De wielbasis, de ruimte tussen voor- en achterwielen, is met 3 meter aanzienlijk. En aangezien de voorstoelen relatief dun zijn, is er achterin een hoeveelheid knieruimte waar menig vervoermiddel uit het topsegment jaloers op kan worden. Zeker omdat de achterbank ook nog eens kan worden verschoven.

Vermeldenswaard is ook de prettige head-up-display. De essentiële verkeersinformatie wordt daarbij als het ware op de voorruit geprojecteerd. Als de verkeersbordenherkenning dan nog zou kunnen leren dat de snelheidsborden op de ventweg níét meetellen, dan komen we toch aardig in de richting van een brave new world.

Innovatief, futuristisch eigenlijk, is ook het zonnepaneel dat bij deze luxeversie in het dak is ingebouwd. In zonnige landen, dus voorlopig niet in Nederland, zou het jaarlijks 1.000 kilometer aan het bereik toevoegen. Dat lijkt heel wat, maar voor een leaseauto die gemiddeld ruim 30 duizend kilometer per jaar rijdt, is het hooguit een leuk weetje.

En dan nog één ondubbelzinnig complimentje aan de firma: de voorstoelen zijn in een loungepositie te verstellen mét een wegklapbare ondersteuning van de onderbenen. Eigenlijk jammer dat het snelladen (bij een 350 kw/h-station) maar 18 minuten duurt.

Knoppenwinkel.

Toen uw Blik-redacteur onlangs in de nieuwste Tesla-loot stapte, wenste hij na twee dagen achter het stuur dat het dashboard van ietsje meer fysieke knoppen zou zijn voorzien. Het radiovolume, de ventilatie – dat soort alledaagse dingen. U kent de uitdrukking ‘Be careful what you wish for’: dat gold ook hier. De ingenieurs van Hyundai hebben ondanks de aanwezigheid van een nagenoeg horizonvullend dashboardscherm royaal ingekocht bij de knoppensnoepwinkel. Met flippers achter het stuur kunt u de mate van regeneratie variëren, met een pillendoosje onder het stuur kunt u kiezen tussen sportief, eco en normaal rijden, en dan nog tweehonderd andere klik- of tiptoetsknopjes die vrolijk, associatief in het rond zijn gestrooid. Het kostte ons een week proefrijden om alles eens door te nemen. Dus bij deze excuses richting Californië, waar Elon en vrienden het toch niet helemaal zo gek hebben aangepakt.

Wat deze Hyundai overigens met Tesla gemeen heeft: beide auto’s vereisen een avondstudie om alle instellingen (met fysieke knoppen of schermgeschuif) een beetje in beeld te krijgen. Wij pleiten voor een dummy-modus (jaja, Tesla’s ‘valet modus’ komt erbij in de buurt) voor Blik-redacteuren die alleen even een boodschap moeten doen en geen zin hebben om met de auto-app de kleur van het dashboard in te regelen.