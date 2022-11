De Hyperboom: een zware jongen voor feesten en partijen

De Hyperboom in zwarte uitvoering met draaglus. Beeld Ultimate Ears

De aanduiding ‘partyspeaker’ staat doorgaans voor een draad- en snoerloze portable luidspreker waarmee je een feestende kamer van muziek voorziet. De Hyperboom van Ultimate Ears is met zijn bijna 40 centimeter hoogte en een gewicht van 5,9 kilo nét draagbaar.

Deze zware jongen is voorzien van kenmerken die je bij een feestbeest mag verwachten. Zo is de speaker IPX4-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat je hem rustig aan de rand van het zwembad kunt zetten. Aán de rand, niet erín. De speaker is bestand tegen waterspatten, regen en een gemorste mojito. Maar de geluidszuil gaat naar de gallemiezen als je hem probeert te laten drijven.

Meer gebruiksgemak: een slim microfoontje tast de ruimte af waarin de Hyperboom staat en past de instellingen aan voor maximaal luistergenot. Standaard kwakt de luidspreker muziek in vier windrichtingen even hard de ruimte in.

Op een van de randen zit een rubberen draaglus. Vlak daaronder zit een spatlap die bij gebruik de aansluiting voor de oplader drooghoudt, net als de aansluiting voor een usb-kabel, een standaard jackplug en een optische ingang.

Die laatste twee maken het mogelijk om audiospelers aan te sluiten die niet over bluetooth beschikken. Want de Hyperboom is vooral bedoeld om draadloos muziek naar te streamen. De luidspreker kan signalen van twee apparaten tegelijk vangen. Moet je normaal de ene verbinding afbreken om een andere bluetooth-brug op te zetten, met een druk op de knop aan de bovenzijde kun je schakelen tussen twee draadloos aangesloten smartphones, en tussen de besnoerde geluidsbronnen.

Eenmaal opgeladen levert de accu een etmaal muziek, op 50 procent van de geluidssterkte, belooft Ultimate Ears. Wie de volumeknop helemaal opengooit moet na drie uur al op zoek naar een stopcontact. ‘Please charge’, klinkt er dan een vrouwenstem uit de witte of zwarte kast. Jammer wel dat de fabrikant de lelijke voeding (ter grootte van een brillenkoker) niet in de kast heeft weten te verwerken. Opladen via de usb-poort is er niet bij: die werkt alleen andersom. Je kunt er een mobieltje mee van stroom voorzien.

Bijna 450 euro is een smak geld voor een luidspreker voor louter feesten en partijen. Maar de Hyperboom kan prima dienstdoen als een soundbar voor de televisie. En de buren zich maar afvragen welk feestje of welke oorlog ‘hiernaast’ is uitgebroken.

Hyperboom, 449 euro.