De Hollandse Nieuwe is er weer, maar wat weten we daar eigenlijk van?

Beeld Getty Images/iStockphoto

Nederlandse haring, toch?

Nou, nee. Er is weinig ‘Hollands’ aan het visje. Hollandse Nieuwe wordt weliswaar in de Noordzee gevangen, maar door Scandinavische vissers, en verwerkt in Noorse of Deense visfabrieken.

Maar Vlaggetjesdag dan?

Sorry: allemaal marketing-nep. Of aardiger: ‘traditie’.

Waarom heet de haring dan Hollandse Nieuwe?

‘Nieuwe’ omdat het jonge haring is die nog geen kuit heeft geschoten maar zich wel al lekker vet heeft gegeten. Dat hoge vetgehalte – dit jaar wel 22 procent – zorgt voor de malsheid en romigheid. Na 1 september mag de vis geen Nieuwe meer heten, maar ‘maatjesharing’.

En ‘Hollands’?

In Scandinavië en Schotland eten ze de haring ingemaakt of gebakken. Wij Nederlanders (en een handjevol Duitsers en Belgen) zijn de enigen die haring op deze manier eten: ’gekaakt’, licht gepekeld en kort ingevroren. Dat laatste is nodig om de eventuele ‘haringworm’, een ziekmakende parasiet, te doden. Het kaken is ook een Nederlandse uitvinding. De kieuwen en ingewanden van de rauwe haring worden verwijderd, maar de alvleesklier blijft zitten. Die produceert namelijk bepaalde enzymen die ervoor zorgen dat de haring ‘rijpt’.

Maar waarom in Scandinavië?

In Nederland hebben we de faciliteiten niet meer om zo grootscheeps haring te verwerken: het gaat om zo’n 180 miljoen ton vis. In juni nemen Nederlandse vishandelaren voor een week of zes de Noorse en Deense haringfabrieken over voor de productie van Hollandse Nieuwe. De rest van het jaar verwerken die fabrieken haring voor de Scandinavische markt. Overigens hebben wij de Hollandse Nieuwe vooral te danken aan alle vrouwen uit bijvoorbeeld Polen, Thailand, de Filipijnen of Vietnam die nu in de Scandinavische fabrieken werken.

Is haring duurzaam?

Er zwemt meer dan genoeg: alle haring heeft het MSC-keurmerk voor duurzame visserij. Maar door de hoge brandstofkosten wordt dit jaar een deel van de Nieuwe ‘doorgedraaid’ tot vismeel voor bijvoorbeeld veevoer – niet zo duurzaam dus. Dan mogen de boten namelijk grotere hoeveelheden vis tegelijk vervoeren, wat goedkoper is.

Is haring gezond?

Heel gezond. De vis is eiwitrijk en zit vol gezonde omega-3-vetzuren!