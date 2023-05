De Google Pixel 7a is een mooie middenklasser, maar is-ie goed genoeg om de concurrentie achter zich te laten?

Google Pixel 7a Beeld Google

Nog altijd verdient Google bijna al zijn geld met internetadvertenties, maar hardware neemt bij de techgigant een steeds belangrijker plek in. Vorige week presenteerde Google onder de productnaam Pixel drie nieuwe apparaten: een peperdure vouwtelefoon, een tablet en een gewone smartphone. De vouwvariant Pixel Fold komt voorlopig nog niet naar Nederland, maar zal ook in het thuisland alleen al vanwege zijn prijs niet de massa bereiken.

Die kans is met de gloednieuwe Pixel 7a een stuk groter. De a-serie is bij Google sinds jaar en dag de goedkopere variant, waarmee deze 7a onder de gewone 7 en de 7 Pro zit. De concurrentie in de middenklasse is stevig, dus een relatieve nieuwkomer als Google moet van goeden huize komen om hier marktaandeel af te snoepen.

Een belangrijke troef is Googles eigen Tensor G2-processor, die ook in de duurdere (en grotere) 7 en 7 Pro zit. Deze laat het toestel zijn werk snel en probleemloos doen. Een andere troef is het camerasysteem, dat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de voorganger, de nog altijd leverbare 6a. De groothoeklens heeft zelfs meer megapixels dan de andere 7-modellen, maar de wereld draait niet alleen om pixels. De beeldsensor van de 7a is wat kleiner, waarmee hij minder licht opvangt. In lastige omstandigheden zijn de verschillen wel zichtbaar. Ook heeft de Pro veel betere zoom-mogelijkheden. Waarmee niet is gezegd dat de 7a beroerde foto’s maakt, integendeel: het zijn uiteindelijk subtiele verschillen.

Beeld Google

De Google-telefoons staan bekend om hun uitstekende camerasystemen, maar dat geldt niet voor de schermen. In vergelijking met Samsung bleef de kwaliteit daarvan bij de a-modellen flink achter. De 7a heeft een fijn, helder 6,1 inch oled scherm met een hogere verversingssnelheid dan zijn voorganger. In vaktermen: 90 Hz in plaats van 60. Dat zorgt ervoor dat het scrollen of gamen soepeler aanvoelt.

Misschien wel de grootste troefkaart ten opzichte van de Android-concurrentie zoals Samsung of Oppo is de software. Google voorziet zijn toestellen van een prettig kale Android-versie, zonder eigen schilletje en vervelende, overbodige apps. Tegelijk profiteren de Pixel-toestellen als enige van de laatste bewerkingsmogelijkheden in Google Foto, zoals de indrukwekkende optie om gezichten op oude foto’s scherp te maken.

Draadloos opladen, ontgrendelen via vingerafdruk of gezichtsherkenning: het is allemaal aanwezig. Helaas is het Google niet gelukt de prijs onder de 500 euro te houden, wat nog wel het geval was bij de introductie van de 6a.