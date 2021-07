De feminiene stijl van Harry Styles gaat terug naar Meatloaf en verder, naar Lord Byron

Beeld Michael Ochs/Getty

Onlangs overleed Jim Steinman, het muzikale brein achter de zanger die wij kennen als Meatloaf. Steinman was als componist, arrangeur en producer verantwoordelijk voor Meatloafs doorbraak met Bat Out of Hell (1978), een van de bestverkochte albums aller tijden, én diens wederopstanding met het zo mogelijk nog bombastischere Bat Out of Hell II (1993). Meatloaf was het gedroomde uithangbord van Steinmans theatrale composities, zowel in z’n optreden als z’n uitdossing. Zijn handelsmerk was de blouse met de ruches die hierboven gemasseerd worden door de krolse Karla DeVito.

De blouse komt voort uit de tuniekvormige kiel die door boeren en arbeiders werd gedragen (blouse is Frans voor kiel). Iets dat ‘bloest’ (to blouse in het Engels) is iets dat lekker wijd gedragen wordt, hoewel de ruim bedoelde blouse bij Meatloaf vanzelf slim fit werd. De blouse met ruches wordt poet shirt genoemd, vanwege de associatie met 19de-eeuwse dichters als Byron.

Een blouse met versieringen vinden wij tegenwoordig vrouwelijk, zelfs een beetje meisjesachtig. De Amerikaanse opiniemevrouw Candace Owens twitterde laatst ‘Bring back manly men’. Ze mopperde over de ‘gestage feminisering’ van de westerse man, met name die van Harry Styles, die zich in wufte kleding had laten fotograferen. Linksboven zien we het popidool bij zijn optreden in 2020 tijdens de Brit Awards, in een parmantige blouse met bishop sleeves, de kelkvormige manchet waar Meatloaf ook dol op was.

Beeld Samir Hussein/WireImage

Maar zo’n blouse met ruches is van oorsprong een uniseks kledingstuk. Al in de 16de eeuw toonden Spaanse soldaten zich met geplooide stukken sierstof op hun blouse. En op 18de-eeuwse portretten zie je edelen (m/v) met een jabot, de geplooide bef van zijde. In de populaire cultuur kom je de blouse tegen bij rockers en circusartiesten, of in films als Pirates of the Caribbean. Vandaar dat een poet shirt soms pirate shirt wordt genoemd.

In feite komt het neer op de vraag in hoeverre een man zich mag versieren. Johnny Depp droeg als captain Jack Sparrow ook nog een haarband, kraaltjes in zijn lange haar, oogpotlood, armbanden, oorbellen en nagellak, zoals de Babyloniërs lang geleden al hun nagels lakten (om de tegenstander af te schrikken). Maakte al dat ‘vrouwelijke’ behang de Babyloniërs minder mannelijk? Of Jack Sparrow? Dat lijkt me een fijne vraag om tijdens de Summer of Love eens over te filosoferen.