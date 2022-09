De fatsoenlijke, gewone e-fietser heeft niet langer het nakijken

Cortina E-Blau

Afgaande op mopperende Hollanders zou je zomaar kunnen denken dat het fietspad is vergeven van slechts twee soorten fietsers op e-fietsen. Enerzijds weifelende ouderen die hun voertuig zo slecht onder controle hebben dat ze een slingerend gevaar vormen. En anderzijds de patserige losertjes die zich op hun opgevoerde VanMoofje veel te snel en daardoor gevaarlijk door het verkeer bewegen.

Lang was de e-fietsmarkt ook inderdaad een wereld van uitersten, met aan de ene kant de suffe uitvoering met accu onder de bagagedrager (ha, Stella) en aan de andere kant het op een fixie (hé, waar zijn die eigenlijk opeens allemaal gebleven?) lijkende matzwarte yuppenros (ha, Cowboy).

Het segment daartussenin bleef aanvankelijk onbediend. Maar de fatsoenlijke, gewone fietser die een vlotte woonwerkfiets wenst die ook nog een beetje voldoet aan esthetische eisen, heeft niet langer het nakijken. Voor hem, haar en hen is er bijvoorbeeld de E-Blau, een goed geslaagde fiets van het Nederlandse merk Cortina, ooit furore makend met zogeheten opoefietsen, maar inmiddels een volwassen merk met een arsenaal modellen dat alle kanten uitwaaiert. De E-Blau is net wat minder rank dan het topmodel E-Silento Pro, waarop Blik al eens naar volle tevredenheid reed. Maar de E-Blau scoort met gemak even hoog op de schaal van prijs-kwaliteit.

De accu is keurig weggewerkt in de schuine buis, makkelijk uitneembaar en gaat op slot met hetzelfde sleuteltje dat je voor je slot gebruikt.

Hij heeft zelfs een krachtiger motor dan zijn duurdere broer. Met 90 Nm concurreert de middenmotor (die Cortina onder eigen naam in de fiets zet) met exemplaren in fietsen uit de prijsklasse 5.000 euro plus. Zo’n sterke motor is trouwens niet altijd prettig – je loopt het risico bij beroering van de pedalen weg te spuiten – maar dankzij de krachtsensor blijft de E-Blau prettig beheerst als je een van de rustigere ondersteuningsstanden kiest.

Sensoren Tot voor niet zo heel lang geleden had een e-fiets alleen een bewegings- of rotatiesensor: zodra de fiets in beweging komt, geeft de sensor dat aan de motor door, die vervolgens op volle kracht ondersteuning biedt. Tegenwoordig hebben bijna alle fietsen, en ik elk geval goede, daarnaast een krachtsensor. Die registreert hoeveel kracht de fietser uitoefent op de pedalen en vertaalt dat in hoeveelheid ondersteuning door de motor. Hoe meer kracht de fietser zelf uitoefent, hoe meer ondersteuning de motor geeft. De verhouding tussen kracht en ondersteuning verandert bovendien door de keuze van de verschillende ondersteuningsstanden.

Een E-Blau heeft twee achterlichten, fraai in het frame verwerkt. Opvallend zijn de ouderwetse kettingspanners in combinatie met een nieuwerwetse aandrijfriem.

Verder valt de E-Blau op door een aantal inventieve details. De achterlichten zijn in het frame verwerkt en de losse koplamp wordt omgeven door het frame, zodat die goed is beschermd is tegen beschadigingen. De gele accenten op het grijsblauwe frame zijn dan weer overbodig en curieus – misschien dacht Cortina met de combinatie geel-blauw handig in te spelen op huidige sentimenten.

Wel prettig is dat er gewoon een slot op de fiets zit dat, heel slim, met hetzelfde sleuteltje werkt als het slot van de accu. Behalve die krachtige motor zou ook de riemaandrijving de fiets eigenlijk duurder moeten maken dan hij is. Door de afwerking eenvoudig te houden – de lasnaden zijn volop zichtbaar en om het achterwiel op zijn plek te houden worden nog ouderwetse kettingspanners gebruikt – heeft Cortina de prijs acceptabel weten te houden. Ook door alle digitale foefjes achterwege te laten. Geen app, geen bluetooth, een bescheiden, simpel display. En een ouderwetse Shimano Nexus-naaf met zeven versnellingen, wat als enige minpunt mag gelden: een e-fiets met zo’n krachtige motor heeft aan twee versnellingen genoeg.

In lijn met een verstandige trend heeft de E-Blau brede banden, al is de CST Palm Bay niet de topklasse. Dat rijdt erg prettig en, handig Hollands weetje, je hoeft ze minder vaak op te pompen (er gaat meer lucht in en ze fietsen nog steeds prima als ze iets zachter zijn).

Tot slot nog even over die prijs: wie voor of achter een bagagedrager of -rek wil, moet bijbetalen (respectievelijk € 79 en € 65), ook een truc om de prijs laag te houden. Maar niet mopperen nu, de E-Blau is een bijzonder geslaagde Hollandse fiets die het fietspad nog weer wat diverser zal maken.

Een bagagedrager is bij sommige fietsen, zoals deze, tegenwoordig een optie; dat maakt de vanafprijs net iets lager.

Gereden Cortina E-Blau Prijs € 2.649

Accu 400 Wh (500 Wh = + € 100)

Actieradius 40-110 km

Motor Cortina SportDrive middenmotor, 90 Nm

Gewicht 24,9 kg (incl. accu 2,8 kg)

Sensoren kracht en rotatie

Versnelling Shimano Nexus 7

Banden CST Palm Bay met anti-leklaag

Frame aluminium

Bevestigingspunten van de optionele voordrager (in twee uitvoeringen beschikbaar) zijn dezelfde als die van het logoplaatje.