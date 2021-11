De elektrische versie van de stijlvolle Veloretti-fiets gaat het VanMoof terecht moeilijk maken

Met de Ace bindt Veloretti de strijd aan met de gevestigde stijlvolle e-woon-werkfietsen. Ondanks een aantal minpunten slaagt het bedrijf daar wonderwel in.

Hij is al jarenlang een charmante verschijning in het Nederlandse straatbeeld: de Veloretti. Een stadsfiets zonder toeters en bellen, online te koop voor een aantrekkelijke vanafprijs. Het is de fiets die ondernemer Ferry Zonder, zo wil het vaak vertelde pr-verhaal, bijna tien jaar geleden bedacht en ontwierp omdat hij de fiets die hij wilde hebben nergens kon vinden. Hij verkocht zijn productiebedrijf voor licht en geluid en reisde wereld rond om de onderdelen te kopen waarmee hij de fiets kon bouwen die wél aan zijn eisen en verlangens voldeed.

Dat werd een succes en nu heeft het Nederlandse fietsenmerk ook een elektrische, de Veloretti Ace (in vrouwenuitvoering Ivy geheten). Je hoeft geen marketingpaus te zijn om te zien dat daarmee de aanval wordt ingezet op VanMoof en Cowboy: matzwart, een uit forse ronde buizen opgebouwd frame met de verlichting geïntegreerd. En ook de prijs past prima tussen die andere twee laaglandse merken: 201 euro duurder dan VanMoofs nieuwste, 91 euro goedkoper dan de Cowboy 4.

Heel mooi, dat kraakheldere, hoefijzervormige voorlicht, maar omdat het frame daar enigszins helt, schijnt het licht onvoldoende naar beneden. Voor een stadsfiets overkomelijk, al zullen tegenliggers het minder prettig vinden.

Ace/Ivy deelt met de Cowboy een kunststof aandrijfriem, wat verre te verkiezen is boven de ouderwetse ketting van VanMoof. Met die laatste deelt Ace dan weer een automatisch versnellingssysteem. Heeft VanMoof dat met vallen en opstaan zelf ontworpen, Veloretti zocht zijn heil bij het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Enviolo, dat menig duurder type fiets al voorzien heeft van fantastische systeem. En ook in de Veloretti werkt het goed. Een enkele keer communiceren de delen niet optimaal en heb je het gevoel dat de motor even uitvalt als er (voelbaar) wordt geschakeld, en heuvel (brug) op moet te veel spanning van de pedalen af om de fiets te laten terugschakelen.

Dat laatste kan de gebruiker overigens zelf goeddeels verhelpen door behalve de app van Veloretti ook de app van Enviolo te downloaden, waarmee de instellingen kunnen worden aangepast. Binnenkort, zo belooft de fabrikant, is dat niet meer nodig, dan heeft Veloretti de versnellingsopties in zijn eigen app.

Nog even terug naar die zoektocht van directeur-oprichter Zonder tien jaar geleden. Het is wat alle (relatief) nieuwe fietsmerken Blik vertellen: het maken van een fiets is, behalve ergens een assemblagefabriek openen, vooral een kwestie van het kiezen en verzamelen van de onderdelen. Wordt het riem of ketting, welk versnellingssysteem, welke motor, remmen, banden? Waar haal je ze vandaan en hoe zorg je ervoor dat je toch nog op een verkoopprijs kunt uitkomen die concurrerend is? Het doet fabrikanten vaak in Azië belanden, met aantrekkelijk geprijsde maar niet altijd even goede onderdelen. Blik reed al eens op een elektrische fiets die met een vanafprijs van 1.599 euro ook dacht de gevestigde orde te kunnen aanvallen. Maar de remmen, de banden en de afstelling van het geheel waren zo erbarmelijk dat deze Aventa onder de ondergrens zakte van wat nog voor een fatsoenlijke fiets kan doorgaan.

Dat geldt bepaald niet voor Veloretti. Die is er met de Ace (en Ivy) in geslaagd een fiets te maken met maar weinig minpunten. Die we maar meteen even noemen. Blik had een testexemplaar met matige remmen. Toeval of niet, maar de fabrikant wist te melden dat die remmen (Schäffer) inmiddels zijn vervangen (Tektro). Dat geldt niet voor het display op het stuur, dat ook als aan-en-uitschakelaar fungeert. Het display is prettig minimalistisch, maar de bediening kan gebruiksvriendelijker. Bij het uitzetten kom je eerst langs de instellingen, dus als je te vroeg het knopje loslaat kun je zomaar van kilometers naar mijlen switchen. Echt vervelend was dat de fiets gedurende de lange periode waarin we hem dagelijks gebruikten drie keer weigerde te starten, nadat de fiets een avond in vochtige omstandigheden had doorgebracht. Veloretti zegt de klacht niet te kennen en kon dus ook niet zeggen wat de oorzaak is, Blik vermoedt ergens een kwetsbaar contact. Nadeel van dit ongeluk was dat we in het donker zonder licht naar huis moesten fietsen, voordeel was dat we merkten hoe soepel de fiets ook zonder ondersteuning (in een vaste lage versnelling) rijdt.

Het unieke verkoopargument: de automatische versnelling van Enviolo in combinatie met een kunststof aandrijfriem: heerlijk.

Verder is Veloretti’s Ace een mooie en prima woon-werkfiets, die het de andere terecht moeilijk gaat maken. De zithouding is door het ontwerp (en ondanks het niet verstelbare stuur) zeer goed. De Bafangmotor is krachtig genoeg en prettig stil, en werkt door een kracht- en bewegingssensor voorbeeldig. De accu voldoet ruimschoots voor een week Blik-woon-werkverkeer (5,4 kilometer) en voorkomt zogeheten diepontlading. Dat laatste is het totaal leegrijden van je accu, wat de levensduur verkort. Ace voorkomt dat door naarmate het einde nadert steeds minder energie aan de motor te leveren, zodat die steeds minder ondersteuning biedt. Wanneer je display aangeeft dat je nog, zeg, 10 procent capaciteit hebt, ben je in feite al bijna zelf alle energie aan het leveren. Dat is even wennen, maar wel een nuttige kwaliteit.

En meer goed nieuws voor de woon-werkfietser: de onmisbare bagagedrager voor de werktas is onderweg, net als een kinderzitje, mocht u plannen hebben.

De standaard zit goed op de horizontale framebuis gemonteerd (en niet in het midden bij de pedalen), maar iets te dicht bij de pedalen, zodat je er te makkelijk met de achterkant van je schoen tegenaan komt.

Brommertjes In een interview met de zakelijke website Mt Sprout legde Ferry Zonder uit hoe hij aan de naam van zijn fietsenmerk komt: ‘Die is afgeleid van de oude Italiaanse Velocifero-brommertjes die ik verzamelde.’

Een Velocifero Italjet Beeld x

Gereden Veloretti Ace Prijs € 2.399 Gewicht 25,2 kg (incl. batterij en motor) Motor Bafang 250 W, 65 Nm. Versnelling Enviolo CT N310, automatisch Batterij 518 W, Samsung Banden Cheng Shin