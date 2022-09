De elektrische bandenpomp van Xiaomi is voor iedereen die zijn armspieren niet wil inspannen

De Portable Electric Air Compressor van Xiaomi. Beeld Xiaomi

Op het eerste gezicht ziet het apparaat dat we deze week onder de loep nemen er uit als een kloek iPod-model uit de oertijd. Dat is het niet. In plaats van muziek komt er lucht uit. En dat is precies waar deze Portable Electric Air Compressor van de Chinese fabrikant Xiaomi (vooral bekend van zijn telefoons) voor bedoeld is: het oppompen zo’n beetje alles waar lucht in zit. Denk aan voetballen en fiets-, brommer- en autobanden.

Deels kan dat natuurlijk prima met een ouderwetse handpomp, maar deze elektrische handzame pomp is niet alleen van nut voor mensen die hun arm- en rugspieren niet willen of kunnen inspannen. Natuurlijk is dit laatste ook bijzonder fijn: gewoon die rare iPod op je band zetten en toekijken hoe die weer de juiste hardheid krijgt. Het mooie aan deze gadget is daarnaast dat je vooraf op het lcd-schermpje precies de juiste druk kunt instellen. In de handleiding staat voor het gemak een tabelletje met de instellingen voor voetbal, fiets, brommer of auto.

Op het apparaat zitten een paar simpele knoppen waarmee de druk eenvoudig kan worden ingesteld. Daarna is het een kwestie van de pomp op de band zetten, met een van de bijgeleverde tussenstukken of (in het geval van een bal) naald. Daarna zie je op het scherm de huidige druk en zet de compressor zich aan het werk om de luchtdruk op het gewenste niveau te brengen. Dat werkt net zo als bij de bandenblazer bij de benzinepomp: nooit te hard of te zacht. Precies goed, maar dan dus thuis. Overigens gaat dit wel met wat herrie gepaard en moet je bij een autoband wel wat geduld hebben. Een ander nadeel is het erg korte slangetje dat aan het apparaat zit, waardoor je de pomp niet op de grond kunt neerzetten.

De compressor heeft een batterij van 2000 mAh, volgens de fabrikant genoeg voor het acht keer oppompen van een racefietsband, maar ook voldoende om acht autobanden op druk te brengen. Het opnieuw opladen van de batterij gebeurt via een gewoon usb-kabeltje.

Min of meer draagbare luchtcompressors bestaan al langer, maar het grote voordeel van deze nieuwe generatie draagbare elektrische pompen is de handzaamheid. Het compacte formaat maakt het aantrekkelijk om de pomp altijd mee te nemen in de auto of zelfs op een lange fietstocht.