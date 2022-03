De DS 9 is een behaaglijke en in zijn segment prettig bescheiden auto

DS 9

Nee, dat zag er niet echt goed uit: de Franse president – van oudsher gewend aan limousines als de Citroën DS, de Peugeot 607 en de Citroën C6 – die zich in 2017 liet rondrijden in een SUV, de DS 7 Crossback. Maar ja, die auto was nu eenmaal het vlaggenschip van het luxemerk binnen het Franse autoconcern PSA (nu Stellantis, en veel minder Frans).

Emanuel Macron in een DS 7 Crossback

Inmiddels, en gelukkig voor Macron, rijdt het langverwachte échte vlaggenschip van DS alweer een tijdje rond. Blik had hem overgeslagen, dus stapten we na een week DS 4 ook nog even in een bescheiden uitvoering van de 9. Die niet alleen hetzelfde onderstel heeft als de 4 (en ook de 7), maar ook bijna dezelfde motor(en).

We waanden ons kortom even in dezelfde auto. Even maar, want de DS 9 is wel echt een andere auto. Om er een luxe zakensedan van te maken, is er veel aandacht uitgegaan naar de achterbank, waar de eigenaar van de auto zich desgewenst (via opties) van alle denkbare luxe kan voorzien (massagestoelen!).

Met een knopje aan de zijkant van de voorstoelen kan de achterpassagier de bijrijdersstoel zelf naar voren schuiven, mocht de chauffeur dat vergeten zijn.

De 9 is groter en zwaarder dan de 4 en rijdt dus wat bedaagder dan het kleine broertje, dat zich met de 225 pk een fel baasje toont. De 9 is in de meeste opzichten een inderdaad presidentiële voiture, we zouden bijna zeggen een déesse. Toch zijn de rijhulpsystemen, die bij de nieuwere 4 allemaal goed functioneerden, in de 9 hier en daar gebrekkig. Raad uw chauffeur af de rijstrookassistent te gebruiken, de 9 zwabbert ermee als een Chinese MG van links naar rechts tegen de lijnen aan. En wie aan het interieur van de nieuwe 4 heeft geroken, vindt dat van de 9, met de kristallenmanie en het retroklokje, toch een beetje passé. Maar wat een behaaglijke, beschaafde en in zijn segment zelfs prettig bescheiden auto (19 inch-wielen slechts) is de DS 9 verder.

In de riante cockpit bevindt zich boven het brede infotainmentscherm nog altijd het retroklokje dat tevoorschijn komt wanneer de auto wordt gestart.

Over dat déesse gesproken: wilde DS zich tot nu toe juist presenteren als een eigen merk, met de 9 zijn er toch opeens knipogen naar de naamgever van het merk, de Citroën DS. Zie het alom aanwezige ouderwets glimmende chroom, het logo dat doorloopt op de motorkap, de meesturende koplampen en de lichtjes die boven de achterruiten zitten (maar nu wettelijk geen richtingaanwijzers meer mogen zijn, zoals vroeger). Met de 9 heeft DS eindelijk zijn DS.

Een chromen strip midden op de motorkap: een van de knipogen naar de oude Citroën DS.