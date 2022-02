De donsjas heeft een escapistisch element: de jas als schuilplaats

Een ‘Paninaro’ in een Moncler-jas in 1987 in Milaan. Beeld Egizio Fabbrici\Mondadori via Getty

De uitvinding van de donsjas wordt toegeschreven aan de Amerikaanse avonturier Eddie Bauer. Bauer, die tijdens een boottocht nipt aan dood door onderkoeling ontsnapte, bedacht in de jaren dertig een jas die hij voerde met ganzendons in afgesloten compartimenten, zodat de veertjes netjes op hun plek bleven. Voor piloten kwam zo’n vederlichte doch warme jas ook als geroepen, dus de Amerikaanse luchtmacht plaatste onmiddellijk een bestelling bij Bauer. Die jas, met de modelnaam ‘Eddie Bauer 1936 Skyliner’, is nog altijd in productie.

Ikzelf zag zo’n jas voor het eerst op de middelbare school bij een clubje meisjes dat de Muggen werd genoemd (lang verhaal). Die waren van de hockey en de havo, wat in die jaren tachtig het domein was van wat we toen de gewatteerde jas noemden. In Vlaanderen was er een soortgelijke trend. Daar droegen ze jassen van het merk Millet. Paul Jambers maakte ooit een korte reportage over deze Millet-generatie.

Maar de ware donsdiva’s hielden zich op in Milaan, en wel bij een broodjeszaak genaamd Al Panino, reden waarom deze jongens en meisjes Paninari werden genoemd. De Paninari verzamelden zich rond een ideologie van consumentisme, als reactie op de egalitaire jaren zeventig. Dat uiten ze met Amerikaanse en Italiaanse merken als Rifle (ribbroeken), Timberland (schoenen), El Charro (riemen), Best Company (truien), Armani Jeans (met opgerolde pijpen), Invicta (rugtassen) en vooral: donsjassen van Moncler. De subcultuurgevoelige Pet Shop Boys wijdden er zelfs een nummer aan, Paninaro, met een in Milaan opgenomen videoclip.

Die jassen werden tot dan alleen gedragen in skigebieden (het merk Moncler ontleent zijn naam aan het Alpendorp Monestier-de-Clermont). De praktische jas verhuisde daarmee van de piste naar het plein en kreeg een esthetische rol. Tevens gold zo’n jas van Moncler als visitekaartje van vermogen, want ze zijn behoorlijk aan de prijs (zie rechtsboven het merkje op de borst). Feitelijk ontstond in die jaren de merkencultuur die nu weer de kop opsteekt.

In de jaren negentig werd de donsjas omarmd door New Yorkse hiphoppers, en inmiddels duikt hij in XL-variant op op de catwalk. Dit is de jas als slaapzak. Op de Olympische Winterspelen in Beijing droegen de Canadese sporters zo’n alomvattende puffer coat, wat inmiddels de term is voor de donsjas. Het past in de trend waarbij oorspronkelijke kampeerkleding modisch wordt vertaald, maar er schuilt ook een escapistisch element in; de jas als schuilplaats. En nu denk ik ineens: gold dat misschien ook voor de Muggen op het Macropedius College?