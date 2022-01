De communicerende kracht van een tot pochet gepromoveerde zakdoek

Louis Armstrong Beeld Bettmann Archive

Ah, die communicerende kracht van kleding, daar zou ik elke week een Volkskrant Magazine mee kunnen vullen. Neem zoiets triviaals als een zakdoek, dat stukje stof waarmee we ons voorhoofd afvegen, dan wel de aerosolen uit de kokkerd in lozen. Zo’n zakdoek kun je ook in de borstzak van je jasje parkeren, waarmee je het prompt promoveert tot pochet. En met die pochet, en dan met name met de manier waarop je hem vouwt, kun je van alles verkondigen. Zo draagt Peter Lorre (de acteur met die grote ogen) in de thriller Secret Agent (1936) een wilde pochet die als een verlept bosje tulpen over de rand van zijn borstzak hangt. Regisseur Alfred Hitchcock wilde de toch al sinister ogende Lorre daarmee een manische uitstraling geven, als contrapunt tegenover de andere hoofdrolspeler in Secret Agent, de ingetogen John Gielgud, die een strakke Engelse pochet draagt.

Zo’n Engelse pochet, Presidential genoemd, kent u van Sean Connery’s invulling van 007: een witte streep boven de rand van de borstzak. Engelse kleermakers zweren bij zo’n strakke vouw omdat het de lijn van het pak niet in gevaar zou brengen. Waar wel wat voor te zeggen valt als u naar mijn muzikale held Louis Armstrong kijkt; die rekte de borstzak in zijn jasjes altijd op met gigantische doeken.

Amerikanen zijn op dit terrein überhaupt veel onstuimiger. Het is ook geen toeval dat drie verschillende vouwtechnieken van de pochet vernoemd zijn naar Hollywoodsterren. Zo is er de Astaire (een soort kroontje), de Cagney (een origami met hoekige vormen) en de Cooper (van Gary, niet van Tommy). Die Cooper wordt ook wel Puff Fold genoemd, omdat-ie een poffende vorm heeft. Dit is de pochet als parachute, wat de uitstraling van de drager een zachte landing geeft. Ikzelf mag mijn pochet graag laten ontluiken als een bloem, net als Paul Rem, de conservator van Paleis Het Loo, die ook nog een echte bloem in zijn revers draagt. Daarmee creëert hij een boeket vol vrolijkheid dat maakt dat iedereen deze man graag ziet.

De oude Egyptenaren droegen twee zakdoeken: een functionele witte en een rode voor de show. Inmiddels is bij ons de functionaliteit van de stoffen zakdoek feitelijk overbodig geworden na de introductie van het papieren zakdoekje door Kleenex in 1924. Je pochet is dan ook, zoals de Engelsen zeggen, for show, not for blow. Maar goed, ik poets er evengoed de glazen van mijn leesbril mee – knappe Engelsman die me daar van afbrengt.