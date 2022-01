De chips van Kentucky Fried Chicken is niet bijster kippig

Het Nieuwe Eten: KFC Original Chicken Recipe, uit Lay’s Iconic Restaurant Flavour.

‘Ik weet waar dit naar smaakt’, roept een proever van de smaak KFC Original Chicken Recipe, uit de Iconic Restaurant Flavours-serie van Lay’s. In een poging van zijn onthulling iets spannends te maken beent hij naar de keuken. ‘Wacht even.’

Oké, na tal van plasjes die YouTubers de afgelopen maanden erover deden is het nieuwe er wel vanaf, maar Het Nieuwe Eten was nog niet toegekomen aan deze chipshype: chips die doen denken aan een Subway-broodje (ook wel: die weeïge grootstedelijke winkelstraatgeur), een Pizza Hut-margherita of kip van Kentucky Fried Chicken.

Die laatste is dus niet bijster kippig. De proever die het weet mag het zeggen. Hij is terug uit de keuken en houdt een groen pakje omhoog: zijn favoriete instant noodles van het merk Indomie, groentesmaak. ‘Jaaaaaaaa, precies dit!’, klinkt het vanaf de bank.

Daar heb je het als iconisch kiprestaurant mee te doen.

Cijfer: 5