De chef van De Waard van Dokkum had duidelijk zijn dag niet

De Waard van Dokkum. Beeld Els Zweerink

De Waard van Dokkum, Markt 30a, Dokkum dewaardvandokkum.nl Cijfer: 6 Verrassingsmenu van drie- (€ 42,50) tot zes gangen (€ 62,50)

Nadat Bonifatius in 754 door de onwillige Friezen was vermoord, werd in Dokkum in zijn nagedachtenis een abdij gesticht. Na ook nog een aantal eeuwen dienst te hebben gedaan als weeshuis, is het gebouw nu een designhotel, ook De Abdij geheten. Het is een knappe, plezierige plek met houten balken, zachte bedden, dure zeep en een rustige binnenplaats waar je, onder toeziend oog van een beeld van de heilige missionaris, in de zon een drankje kunt drinken. De Friese meubelmakers Pilat&Pilat uit Twijzel tekenden voor het interieur, dat licht en rustig is met veel natuurlijke materialen.

Vanuit het restaurant kijk je uit over de Markt en de Sint-Martinuskerk, en ook hier valt de serene inrichting op – al detoneren de lelijke plastic bloemen op de tafels wel een beetje. De chef, Michael Roest, kennen we als de herbergier van De Waard van Ternaard, waar hij meer dan twaalf jaar uitstekende, robuuste gerechten kookte met volop waddenvis en andere lokale producten. Het hotel-restaurant sloot eind 2019 de deuren en de waard verhuisde een paar kilometer zuidwaarts, naar Dokkum. Hier serveert hij nu een uitgebreide warme lunch en ’s avonds een verrassingsmenu. Het brood bakt hij zelf, hij heeft een eigen moestuin en haalt zijn seizoensingrediënten van duurzame leveranciers uit de buurt. Vrijwel alles is gecertificeerd fairtrade, MSC of biologisch. Tot zover klinkt het allemaal uitstekend.

Afgewezen pizza

Het geleverde wil echter nauwelijks schitteren. Misschien ligt het aan de datum – het is Bevrijdingsdag en op de Markt speelt een coverband Bon Jovi voor een publiek van uitgelaten meeblèrende Friezen – maar we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de keuken er vandaag bar weinig zin in heeft. Naast ons stuurt een meisje van een jaar of 13 de bij wijze van kindermenu geserveerde pizza terug, na het uitgedroogde, steenharde en donkerbruine ding vertwijfeld boven haar hoofd te hebben gehouden alsof zich ermee wil verdedigen tegen een aanstormend zwaard. Niet alle kinderen zijn hetzelfde, maar als pubers je pizza beginnen af te wijzen, moet je je als chef achter de oren gaan krabben.

Aan de bediening ligt het allemaal niet: we worden hartelijk ontvangen door een Friese dame en een Italiaanse jongeman. Er is een compacte, vriendelijk geprijsde wijnkaart, en er wordt ook een arrangement aangeboden. Het verrassingsmenu telt drie, vier, vijf of zes gangen, en daarnaast is er een klein hotelkaartje met snacks en lunchgerechten. We kiezen voor vijf gangen, eenmaal zonder vlees of vis – zoals altijd kondigden we dat al bij de reservering aan.

Curry met langoustines en waddenmosseltjes. Beeld Els Zweerink

Er komen twee kloeke amuses: een fijn minigerechtje van rode biet met een luxe eigeelcrème en wat parmezaankruimels, en een smakelijke gazpacho met komkommergel en waterkers, met voor de vleeseter een mossel en voor de vega een onhandig groot brok komkommer. De chef en zijn team hebben, vertelt de Friese dame, onlangs een inspiratiereis naar Spanje gemaakt, en dat zullen we in het menu wel gaan merken.

Lukraak bij elkaar geplempt

Wellicht komt de komkommer ook uit Spanje, want die treffen we (opnieuw als gel en in brokken) nogmaals aan in het voorgerecht: een aardappelslaatje met gerookte zalm. Er zit ook bruine, onappetijtelijk korrelige misogelei op, kappertjesmayonaise en een misplaatste, reusachtige en wonderbaarlijk smaakloze druif. De vegetariër krijgt alleen de aardappel, zonder zalm en ook zonder iets anders. We begrijpen weinig van dit nogal lukraak bij elkaar geplempte gerecht. Waarom ligt dit alles bij elkaar op een bord? En waarom eten we dit nu, hier?

Die vraag stellen we ons ook bij gang twee, als de chef met frisse tegenzin zijn pannetje en schaaf naar de tafel sleept en mompelt dat hij huisgemaakte spaghetti voor ons gaat maken ‘met verse zomertruffel rechtstreeks uit Piemonte’. De spaghetti lijkt een soort ongare, in kleine stukjes gebroken soepvermicelli die alvast door de saus van boter, witte wijn en sjalot is geroerd. Roest schaaft er wat truffel en kaas overheen, roert de boel door elkaar en kwakt het met een diepe zucht op de borden. Het smaakt wederom niet zo slecht – het geheel is aan de zoute kant, maar aan pasta met sjalottenboter kun je verder weinig fout doen – alleen is de smaakloze zomertruffel bij lange na niet uitgesproken genoeg om een heel gerecht te dragen (zie kader). De hele riedel lijkt vooral voor de show opgetuigd – wat apart is, gezien de nurkse chef.

Het tweede tussengerecht is prima: de viseter krijgt drie kleine maar erg lekkere gebakken langoustinestaarten en wat mosselen op zwarte linzen met een smakelijke kerriesaus en frisse geraspte limoenschil. De vega krijgt op haar linzen wat stukken gebakken koningsboleet, ingesmeerd met een kruidenolie en overladen met een heleboel peperige tuinkers – ik ben een groot voorstander van grote hoeveelheden tuinkers.

Ongeschikt

Het Friese lamsvlees dat we als hoofdgerecht krijgen, smaakt een beetje leverig, een bijsmaak die rood vlees soms aanneemt als het direct uit de vacuümverpakking wordt bereid. Het laagje vet, dat lekker knapperig uitgebakken had kunnen worden, is nog oneetbaar hard: zonde. Het vlees wordt geserveerd met prima jus, boterig-lokige aardappelpuree met bieslook en gebakken paksoi. Het vegetarische hoofdgerecht is belachelijk: een bord vol geroosterde bloemkool overladen met moddervet, donkerbruin gecremeerd broodkruim, diezelfde boterige aardappelpuree als de vleeseter kreeg, badend in een enorme plas bruine boter. Het geheel doet nog het meest denken aan de vettige frutsels op de bodem van een zak chips – best een soort van vies-lekker voor een hapje, maar volstrekt ongeschikt als hoofdgerecht.

Geroosterde bloemkool Beeld Els Zweerink

Het dessert is, zegt de serveerster, een pavlova met ijs van Spaanse vermout. Dat ijs is lekker kruidig en bitter, maar het gebakken eiwitschuim is keihard en brokkelig, met erop een dikke vanillecrème, een soort gegeleerde balletjes van sinaasappel, vettige olijfoliecake en gevriesdroogde frambozen.

We zijn in vertwijfeling over wat er aan de hand is, want de aanzet van dit restaurant is goed en het is ook duidelijk dat De Waard van Dokkum kan koken. Het menu voelt echter raar losgezongen en veel bereidingen zijn echt onzorgvuldig. Laten we het erop houden dat hij zijn dag niet had.