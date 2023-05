De ‘cheesy salsa’ empanada van Mora brengt geen smaaksensatie teweeg

De uitheemse empanada heeft Nederland bereikt, je kon erop wachten. Geen culinaire sector is in het naoorlogse Nederland zo uitgedijd als die van de snack, de tussendoortjes voor de zogeheten ‘lekkere trek’. De empanada kon er ook nog wel bij.

Waar precies de oorsprong van dit gevulde deeghapje in de vorm van een halve maan ligt, is onbekend. Is het de autonome Spaanse regio in het uiterste noordwesten van het Iberisch Schiereiland? Of toch Portugal?

Feit is dat de empanada al in de 17de eeuw in kookboeken werd beschreven en dat het bescheiden deegproduct is afgeleid van het werkwoord empanar, ‘inpakken’. Ook in het verre Zuid-Amerika zijn de mensen er gek op, vooral in Argentinië. In Nederland openen steeds meer empanadawinkels hun deuren én heeft de bekende Limburgse firma Mora weer eens toegeslagen.

Het proefpanel ging voor de vegetarische variant ‘cheesy salsa’ en slingerde de airfryer aan. Het ingepakte deegproduct, met naast kaas en salsasaus mais, paprika en zwarte bonen, brengt geen smaaksensatie teweeg, maar het is weer eens wat anders dan de goede oude kroket of frikandel.

Cijfer: 7,1