De Bretonse trui onderging dankzij Coco Chanel een totale imagoverandering

Audrey Hepburn in de jaren vijftig. Beeld Hollandse Hoogte / Everett Collection, Inc.

En toen waren we alweer bij de laatste lesweek van de zomermodeschool. Het had niet veel gescheeld of de grande finale van deze reeks was een spreekbeurt over de lotgevallen van de herenzwemslip geweest, al was het maar om onder werktijd foto’s van Johnny Weissmuller en Dries Roelvink op te kunnen snorren. Dat de keuze op het Bretonse shirt is gevallen, is omdat er gewoonweg meer stof aan- én in zit, en omdat het een uniseks kledingstuk is. Want hoe meer zielen...

Voor de origine van het zeemansshirt hoeven we niet eens zo gek ver terug: naar 19de-eeuws Frankrijk. 1858 om precies te zijn, het jaar waarin het Franse parlement sommeerde dat alle Franse matrozen een uniforme rondgebreide witte schaapswollen pullover met indigoblauwe horizontale strepen aan moesten. Strepen waren, volgens de Franse historicus en schrijver Michel Pastoureau althans, sinds jaar en dag de dracht van types die zich buiten de maatschappij ophielden – denk aan gevangenen, lepralijders, narren, prostituees, acrobaten en zelfs de grootste outcast van allemaal: de duivel. Matrozen waren de laagsten in rang aan boord, vandaar dat neerbuigende kledingvoorschrift.

John Wayne op de set van ‘Adventure's End’, rond 1937. Beeld Getty Images

Het aantal strepen was bepaald door minister Ferdinand-Alphonse Hamelin, die wettelijk liet vastleggen dat elke trui 21 twee centimeter brede witte en 20 of 21 één centimeter brede donkerblauwe moest tellen. Het getal 21 zou volgens overlevering verwijzen naar het aantal overwinningen van de Fransen tijdens de napoleontische oorlogen. Een wat prozaïscher verklaring voor de strepen is dat overboord geslagen matrozen makkelijk traceerbaar waren door die strepen. Dan het model: de hals was een (zeer toepasselijke) boothals, de mouwen waren driekwart lang, ideaal om de handen uit de mouwen te steken. Door de boothals kon de trui snel uitgetrokken worden en gebruikt worden als vlag, desnoods vanuit het water.

Jean Seberg, 1960. Beeld Hollandse Hoogte / Everett Collection, Inc.

De streeptrui won razendsnel aan terrein. In 1889 begon het Franse bedrijf Saint James als een van de eerste met de grootschalige productie ervan. Concurrenten Armor-Lux en Orcival volgden pas eind jaren dertig. Niet alleen matrozen werden in strepen gezien, ook vissers, schippers en zelfs knoflookverkopers die vanuit Bretonse havens naar Engeland voeren om hun waar te verkopen. Door hun kenmerkende verschijning kreeg de trui het predikaat ‘Bretons’ en kreeg-ie de bijnaam ‘chandail’, een samentrekking van marchand d’ail, Frans voor knoflookverkoper. Ook de Apaches, de verzamelnaam voor straatrovers en ander schorriemorrie dat Parijs aan het begin van de 20ste eeuw teisterde, werden vaak afgebeeld met een gestreepte trui en een gestrikt sjaaltje in de nek. Een echte testosterontrui was het dus – totdat een eigenwijze Française zag hoe stoer het ding stond en hoe lekker dat tricot zat. Haar naam: Coco Chanel, de ontwerpster die onsterfelijk werd door mannenkleren om te katten tot vrouwenoutfits. Ze eigende zich de trui toe, maakte een variant erop voor haar couturecollectie van 1917 en droeg hem zelf op een broek. De marinière werd daarmee een symbool van onafhankelijkheid en vrijheid, ver weg van de beperkende lange jurken met knellende korsetten eronder die Chanels tijdgenoten droegen.

Coco Chanel in marinière, 1928. Beeld privé archief

Brigitte Bardot. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Met de zegen van Mademoiselle Chanel kreeg de Bretonse trui een werelds en deftig publiek. Aangezien ze zo’n beetje elke kunstenaar die ertoe deed in die tijd tot haar kennissen mocht rekenen, maakte de trui ook z’n opwachting in artistieke kringen: Pablo Picasso en Jean Cocteau waren fan. Ook in de filmindustrie beleefde de marinière een doorbraak: in 1937 droeg John Wayne er een in Adventure’s End. Achttien jaar later, in 1955, maakte zowel James Dean (in Rebel Without a Cause) als Cary Grant (in To Catch a Thief) er de blits mee. Ook vrouwelijke filmsterren trokken de trui aan: Audrey Hepburn en Brigitte Bardot, Marilyn Monroe (een rood-witte variant) en nouvelle vague-ster Jean Seberg in À bout de souffle. Braaf en burgerlijk was de matrozentrui allesbehalve: ook rebellen als Andy Warhol en Kurt Cobain lieten zich zien in streepshirts.

Kurt Cobain, Courtney Love en baby Frances Bean in ’93. Beeld Getty Images

Dat de Bretonse streep nooit verveelt en blijft inspireren bewijst ook het feit dat Yves Saint Laurent de marinière in zijn eerste collectie meenam, en dat Karl Lagerfeld de mannen van het Franse voetbalteam in Bretonse strepen hulde, op hun uitshirt, in 2011. De bekendste en nog levende pleitbezorger voor de streeptrui is Jean Paul Gaultier, die vanaf zijn debuut in 1982 de matrozentrui telkens weer opnieuw uitvond, in alle mogelijke varianten: in 1995 als dracht voor het flesje van zijn parfum Le Male, in 2000 als baljurk voor de Monegaskische prinses Caroline. Exact die jurk prijkte in 2010 op de tentoonstelling Fashion Ahoy! in het Amsterdamse scheepvaartmuseum, waarmee de cirkel op een bepaalde manier toch weer is, eh, rondgebreid.

