De BMW iX1 is wel erg groot en zwaar, maar hij rijdt fantastisch

De BMW iX1.

Dat auto’s alleen maar groter worden is allerminst een fabeltje. Zie BMW. Die liepen ooit mee in de voorhoede van elektrische auto’s met hun eigenzinnige i3, nu nog veel gebruikt als stadsdeelauto. En terwijl de fabrikant het ene na het andere elektrische model presenteert (Blik heeft de i7 in die drukte overgeslagen – die leek ons met een vanafprijs van € 122.463 geen echte Volkskrant-auto), is vorig jaar de i3, BMW’s kleinste en goedkoopste elektrische auto, verdwenen.

Het nieuwe instapmodel is de iX1. Die heeft niet alleen een 13 duizend euro hogere vanafprijs, maar is ook een halve meter langer (in een wereld waarin centimeters tellen) en 665 kilo zwaarder.

De Volkskrantrubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

Zeeën van ruimte in de iX1, met een fraai, lang, lichtgebogen scherm.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de auto’s, behalve dat het BMW’s zijn en dat ze het instapmodel vormen, onvergelijkbaar zijn. De iX1 is de elektrische versie van een bestaand model, de X1, dat tegelijk met de komst van de e-versie een facelift heeft gekregen. De iX1 is, anders dan de i3, een SUV. En een flinke dus. Bijna zo groot als de allereerste versie van de X5 – over almaar groeiende auto’s gesproken.

Luchtgaten aan de voorzijde, een aerodynamische ingreep voor de bühne, en voor de koeling van de batterijen.

Daarmee is meteen het slechtste gezegd over de iX1, want net als de andere elektrische modellen van BMW is ook de iX1 een uitzonderlijk goede auto. Rijdt fantastisch (inderdaad, we nemen het woord bewust over uit de BMW-reclame), heeft voortreffelijk functionerende rijhulp- en veiligheidssystemen en loopt op andere vlakken ook soepel mee in de vaart die BMW geeft aan de ontwikkelingen op allerlei gebieden. Zo kun je op sommige opties ook tijdelijke abonnementen nemen, in plaats van ze te kopen (handig in het geval van stoelverwarming bijvoorbeeld). Dat brengt wel de frustrerende ervaring met zich mee dat als je de optie of het abonnement niet neemt, je dus stoelverwarming in je auto hebt die het niet doet – maar dat is het moderne autorijden.

Met een accupakket van 66,5 kWh en een tijdens onze test gemiddeld verbruik van zo’n 18 kWh op 100 kilometer zit de actieradius ergens tussen de 350 en 400 kilometer. Dat had van Blik voor die prijs wel wat meer mogen zijn. Wij reden een flink aangekleed model dat – ook wel typisch BMW – 18 duizend euro duurder is dan de vanafprijs. Een meerprijs waarvoor je een geweldige occasion koopt. Maar dat is een markt waar BMW verre van blijft, ook met zijn instapmodel.

Batterijen op de bodem, loze ruimte onder de motorkap.

Gereden: BMW iX1 xDrive30 Prijs vanaf € 55.127

LxBxH 440x 185 x 161 cm

Gewicht 1.985 kg

Vermogen 230 kW, 313 pk

Batterij 66,5 kWh

Verbruik (opgave) 18,1 − 16,9 kWh/ 100 km

Bagageruimte 495 / 1.495 l

Top 180 km/u