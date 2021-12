De BMW iX is zwaar (2,4 ton) en duur (112.085,93 euro), maar wát een comfort

BMW iX hoofdbeeld Beeld BMW

Blik krijgt weleens knorrige mails van lezers die het idioot vinden als er auto’s worden besproken die meer dan een ton kosten. Deze lezers kunnen hun hart ophalen: de e-auto van deze aflevering telt onder de streep op tot 112.085,93 euro. Een bedrag dat maar weinigen kunnen neertellen.

Er valt meer kritiek te leveren: de auto in kwestie is een reusachtige SUV, die weliswaar elektrisch is, maar door zijn gewicht (2,4 ton) en vorm veel energie verbruikt. Als die duurzaam is opgewekt, lijdt het klimaat er niet onder, maar ook met groene stroom zouden we zuinig moeten omgaan.

Waarom dan toch dit soort auto’s bespreken? Blik recenseert sinds twee jaar alleen nog elektrische auto’s, want de toekomst, u weet wel. Daarvan zijn twee categorieën het interessantst: de goedkoopste en de duurste. Die eerste omdat fabrikanten hier moeten laten zien hoe ze voor zo weinig mogelijk geld een e-auto kunnen maken. Zoals de geweldige elektrische Skoda Citigo (niet meer te koop) en Renault Twingo: kleine stadsauto’s die dankzij elektrische aandrijving spectaculair veel beter (en duurder) werden.

De BMW iX van deze aflevering zit aan de andere kant van het spectrum. BMW was aan het begin van het vorig decennium een voorloper met elektrische auto’s, met de i3, liet onder de vorige baas alles uit zijn handen vallen en heeft onder de nieuwe ceo de draad weer opgepakt. Deze iX is de eerste serieuze elektrische auto die het concern sinds jaren heeft ontwikkeld en is meteen de elektrische showboot.

De iX moet laten zien waartoe BMW in staat is op elektrisch gebied. Best spannend, want het concern haalt een groot deel van de merkwaarde uit zijn verbrandingsmotoren. Met een elektromotor – we schrijven het vaak – kan een fabrikant zich nauwelijks onderscheiden. Waarmee wel? Uiterlijk, interieur en technologie. Om met het eerste te beginnen, zouden we graag AC/DC citeren. She ain’t exactly pretty, ain’t exactly small. And so ain’t haar draaicirkel.

BMW-rijders zullen de draaischijf voor de bediening herkennen. Fraai zijn de tiptoetsen die zijn verwerkt in het houtpaneeltje. Beeld BMW

Maar dan.

Rijden met de iX is even inspannend als in bed liggen. Neem de overweldigende stilte; alle elektrische auto’s zijn geruisloos, maar vergeleken met de iX zijn alle andere Gordon. In deze auto horen de inzittenden zelfs bij 100 kilometer per uur zo goed als niets. Waardoor de geluidsinstallatie van Bowers & Wilkins (dertig speakers onder meer in het plafond, de hoofdsteun (acht) en met ‘shakers’ in de stoelen die diepe bassen simuleren, en ja, ook 5.100 euro extra) ook op de snelweg voortreffelijk klinkt. Wat zeggen we: we hoorden geen betere hifi in een auto.

BMW iX. Een kostbare optie: de geluidsinstallatie van Bower & Wilkins met dertig speakers waarvan acht in de hoofdsteunen. Levert het beste cabinegeluid op dat Blik ooit hoorde. Beeld BMW

De adaptieve cruise control is gekoppeld aan de navigatie. Niet nieuw, wel beter uitgevoerd. Laat je het gas los, dan glijdt de auto uit, behalve als je de richtingaanwijzer aan zet: dan remt de auto soepel af (en wint daarbij energie terug die naar de accu’s gaat), zodat je precies bij de bocht een comfortabele snelheid hebt bereikt. Camera’s waarschuwen als je door rood dreigt te rijden (nog even jatten van Tesla: ook graag een seintje als het licht op groen springt). De navigatie projecteert in camerabeeld de route op de weg vóór je. Je kunt actiepunten instellen: als je bij de slagboom van de parkeergarage van je werk komt, gaat het bestuurdersraam vanzelf open.

Navigatieaanwijzingen worden in het dashboardscherm geprojecteerd over het beeld van de boordcamera's. Beeld BMW

Dan de verwarming. Die heeft infraroodpanelen in de deur, die passagiers snel verwarmen, en ook de stoel is verwarmd, net als het stuur en zelfs de armsteunen. De verwarming, vaak een minpunt bij e-auto’s, is uitgevoerd alsof er een cv is gemonteerd: geen hete of tochtige luchtstromen die in het gelaat blazen. Het mooie is dat alles ongemerkt gaat. Je stelt eenmaal een lange rij voorkeuren in, en daarna geen omkijken meer naar.

De infraroodpanelen zijn een voorbeeld van wat BMW shy tech noemt: technologie die zich gedraagt als een discrete butler.

Een minpunt is de spraakdame, die slechter luistert dan de hond thuis. Gelukkig heeft ze minstens zeven manieren om sorry te zeggen als ze je niet begrepen heeft. En volgens sommigen had BMW een 800-volt-systeem moeten bouwen, in plaats van 400, omdat die sneller oplaadt. Wij geloven het wel.

Met de iX lijkt BMW een nieuwe koers ingeslagen: van sportief naar wellness, al is dat bij de 7-serie ook al zo. Autorijden lijkt bij deze BMW niet langer te gaan over pk’s, topsnelheid en acceleratie. De iX gaat over comfortabel reizen. Dit lijkt in het elektrische tijdperk een betere strategie dan een race wie het snelst naar de honderd kan.

En die monstergrille? Daar is alles al over gezegd, dus Blik zwijgt als een discrete butler.

Minder keuze BMW wil klanten minder keuze geven als het gaat om aankleding van hun nieuwe auto's. Minder opties voor het soort velg, stikselkleuren van de bekleding en lakkleuren. Opties leveren weliswaar geld op, maar maken het productieproces ook complexer, wat de marges drukt. ‘BMW kan in plaats van tien verschillende velgen ook vijf aanbieden’, zei financiële topman Nicolas Peter onlangs in de Financial Times, ‘zonder ook maar een auto minder te verkopen.’

De grille heeft een zelfhelende coating, waardoor kleine beschadigingen door steenslag vanzelf verdwijnen. Beeld BMW

Gereden: BMW iX xdrive40 Prijs vanaf 86.932 euro Vermogen vanaf 326 pk/ 240 kilowatt Accu 71 kilowattuur Actieradius 416 km (WLTP) praktijk 350 km LxBxH 4.953 x 2.230 x 1.695 cm Gewicht 2.440 kilogram

Blingkristal voor het instellen van de stoelen. Tikje Fransbauerchic. Beeld BMW

De motorkap kan niet open, want er valt niks te zien, zegt BMW. Onder het logo de opening voor de ruitensproeiervloeistof. Kan niet geopend worden door onverlaten met hoge nood. Beeld BMW