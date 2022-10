De bieslook verricht veel van het werk in de nieuwe championsoep van Unox

Het Nieuwe Eten: Unox champignonsoep bio

Bij veel biologische producten wordt er veel ruimte ingenomen om de consument, argwanend als hij is, mee te delen wat er allemaal niet in zit. In de zak ‘Bio-champignonsoep met bieslook en knolselderij’ van Unox, ‘met verbeterde receptuur’ zitten geen ‘kunstmatige kleurstoffen, toegevoegde smaakversterkers, conserveermiddelen en toegevoegde suikers’. We dachten aan soep, omdat het dit weekend wintertijd is geworden, hoewel het op het moment van schrijven boven de 20 graden is. Op de valreep van november! Is er ergens een uithoek van je brein dat denkt dat je met de aanschaf van een zak biologische soep iets voor de planeet kan betekenen? Of voor Nederland tenminste? Raadselachtige quote op de site: ‘Als oer-Hollands merk is Unox van alle Nederlanders.’ In ieder geval, de champignonsoep van Unox komt met een ‘verbeterde receptuur’, waarbij de bieslook veel van het werk moet verrichten. Op de verpakking staan ook allemaal frisse groene sprietjes. En probeer ze dan maar eens niet te proeven. Verder prima wintertijd/21-graden-buitensoepje.

Cijfer: 6,5