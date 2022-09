De betoverende Dom, heilzame bronnen en biercafés: de beste plekken in Aken

Beeld Joost Stokhof

Jori Klomp (31) is een drielandenman. Hij groeide op in België, studeerde in Nederland, in Maastricht en Utrecht aan het conservatorium, en ging in 2018 als koordirigent in Duitsland werken, in Aken, waar hij een paar jaar woonde. Jori Klomp werkt nog steeds bij de opera in Aken, maar ook bij Opera Zuid in Maastricht en als gastdirigent bij Opera De Munt in Brussel, alweer in de drie landen. ‘Het blijft bijzonder, deze grensregio, waar ik dagelijks zonder erover na te denken van het ene naar het andere land rijd’, zegt hij, ‘maar zo’n stad als Aken is toch ook onmiskenbaar Duits. Aken is van oudsher welvarend en rijk, dat is goed te zien. En het is een historische stad natuurlijk, met die Karel de Grote-geschiedenis. Hij liet in de 8ste eeuw de Dom bouwen. Ik zie Aken als een perfecte dagje-uit-stad, hoewel hier relatief altijd weinig Nederlandse toeristen zijn. Hoe vreemd is dat?’

Mooie Manon

Jori Klomp: ‘Theater Aachen, mijn standplaats, is een klassieke 19de-eeuwse cultuurtempel met zuilen. Ik dirigeer er het operakoor. Wat er komende herfst op het programma staat? Le nozze di Figaro van Mozart, Stiffelio van Verdi, Wozzeck van Berg en mijn geliefde Manon van Massenet, mooie, Franse muziek. Opera is hier behoorlijk betaalbaar en niet zo elitair, er komen genoeg jongeren. Volgend jaar mag ik de Hohe Messe van Bach dirigeren in de Dom, een uitdaging waar ik intens naar uitkijk.’

Theater Aachen, Theaterplatz 1

Koffie 1, 2, 3

‘Naast het theater zit een geliefd koffiecafé: Nela’s. Voor langzaam opgegoten filterkoffie of een ontbijt met granola of een spiegelei. Andere koffietenten: Baristinho, leuk café aan de Kleinmarschierstraße, en de kleine winkel van Plum, die al sinds 1820 koffie brandt in Aken. Heel goeie koffie en bonen verkopen ze daar.’

Nela’s Coffee & Kitchen, Theaterplatz 5

Baristinho, Kleinmarschierstraße 48-52

Plum’s Kaffee, Körbergasse 14

Massaman

‘Ook om de hoek bij Theater Aachen zit restaurant Sukhothai. Er zijn opmerkelijk veel Aziatische restaurants in Aken en dit is mijn grote favoriet. De Thaise massamancurry, met warme kruiden zoals kaneel en kardemon, is er heerlijk.’

Sukhothai, Wirichsbongardstraße 19-21

Hof, Dom, bron

‘Iedereen gaat erheen, toch zou ik het stadshart van Aken niet overslaan. De Katschhof, het grote plein, is aan de ene kant begrensd door de Dom, aan de andere kant door het imponerende gotische stadhuis. De Dom van Aken blijft ongelooflijk. Kijk in de kapel maar naar boven, naar de gewelven die bekleed zijn met gouden en diepblauwe oosters met mozaïeken, betoverend. Akens andere hoofdattractie is hier vlakbij: de Elisenbrunnen, de warmwaterbron met bijna heet, zwavelhoudend water. Het is te voelen en te ruiken in een open gebouw met Griekse zuilen. Onder de illustere bezoekers van de bron door de eeuwen heen, zo staat op een gedenksteen geschreven: ‘Willem von Oranien, Erbstatthalter der Niederlande.’

De Dom van Aken, Domhof 1

Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz

Heilzaam water

‘De warmwaterbronnen zijn altijd belangrijk geweest voor Aken, het bronwater zou een heilzame werking hebben en de Romeinen lagen er al in. En dat kan nog steeds. Aken heeft de supermooie Carolus Thermen, ben ik vaak geweest. Met een Heilquelle om in het bronwater te baden, maar ze hebben ook sauna’s en een hamam.’

Carolus Thermen, Passstraße 79

Naborrelen

‘Niet ver van de Dom zit een moderne, donkere ginbar met wel honderd soorten gin, de Dry Bar, om ’s avonds fantastisch na te borrelen. Daar vlakbij ligt het zo mogelijk nog hippere en modernere biercafé The Wingman, met een grote bierkaart en een uitgebreide keuze aan whisky, rum, tequila en shots.’

Dry Bar, Kockerellstraße 15

The Wingman, Annuntiatenbach 3

Alternatief café

‘Dit is dan weer iets totaal anders en het hoort ook bij Aken: een alternatief huiskamercafé, een cultplek die al meer dan veertig jaar bestaat: Café Kittel. Erg Duitse vintage charme. Net zo goed leuk om ’s avonds te zitten met een groot glas bier van de tap.’

Café Kittel, Pontstraße 39

Daghap

‘Wat je goed kunt doen in Aken, geheime tip van mij, is ergens een Tagesgericht eten tussen de middag, een warme lunch, voor slechts 6, 7 of 8 euro. Ik neem dan het liefst iets traditioneels, met aardappels en gehaktballen of zo. Bij Kneipe Last Exit hebben ze elke dag twee lekkere Tagesgerichte. Ze maken daarnaast pokébowls en pasta klaar om mee te nemen.’

Last Exit, Krakaustraße 1

Wandelen naar België

‘Akens buitenbad, Freibad zoals het hier heet, Hangeweiher, ligt bij een park en een meer met huurbootjes. Het park is rustig en fijn om te hangen en iets te drinken. Ook fijn: vanuit Hangeweiher het Aachener Wald in wandelen, langs de tennisclub. In het bos zijn meerdere wandelroutes mogelijk. Voor je het weet zet je een paar stappen in België. Prachtig bos, dichte natuur, heuvels, uitzichtpunten tussendoor.’

Hangeweiher, Am Hangeweiher 32

Paraplufabriek

‘Het Ludwig Forum vind ik geweldig. Het was vroeger een paraplufabriek en het is nu een museum met een grote collectie popart en veel heel moderne werken. Er worden vaak concerten gegeven. Bijzonder gebouw, met een kunsttuin erachter.’

Ludwig Forum Aachen, Jülicher Straße 97-109

Drielandenpunt

‘Heel bekend, maar persoonlijk vind ik het nog altijd magisch, het drielandenpunt, hier maar een minuut of twintig vandaan. De plek waar Nederland, België en Duitsland elkaar kruisen, je voelt er de Europese geschiedenis en het bijzondere van de streek. Het is een goed beginpunt voor een wandeling in de heuvelachtige en bosrijke omgeving.’

Drielandenpunt, Route des Trois Bornes, Vaals