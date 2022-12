De beste kerstcadeaus om warm de energiecrisis door te komen

Beeld Sophia Twigt

Thermokleding

Wil je iemand een lagere energierekening cadeau doen zonder dat diegene bibberend voor de tv moet zitten? Geef dan thermokleding cadeau. Het menselijk lichaam is in potentie een prima kachel. Zelfs als we stilzitten produceren we ongeveer 100 watt aan warmte, te vergelijken met drie brandende waxinelichtjes. Met goede thermokleding kunnen we ons lichaam isoleren, zodat we deze warmte niet verliezen. Hierdoor kun je de kachel makkelijk 4 graden lager zetten zonder in te leveren op comfort.

Je kunt het beste thermokleding van merinowol cadeau geven. Dat is geen goedkoop cadeau, maar dan heb je wel een goede kwaliteit. Merinowol is een zachte wolsoort die niet prikt en toch lucht gevangen houdt. Dit is belangrijk omdat de isolatie van thermokleding niet alleen van de textielvezel zelf, maar evenzeer van de luchtlagen tussen en in het textiel komt. Stilstaande lucht is een zeer goede isolator.

‘Merinoo thermokleding’ is voor 100 procent gemaakt van merinowol. Dit merk heeft een certificaat voor kwaliteit, traceerbaarheid en duurzaamheid van de merinowol.

Tochtstopper

‘Vroeger, in mijn ouderlijk huis, lagen er tochtslangen voor de ramen en deuren. Toen ik op het nieuws zag dat de energieprijzen de pan uit rijzen, dacht ik: hoe kun je mensen in energienood nou helpen, wat hebben die nodig? Dat de warmte binnen blijft! Dus nu haak ik tochtslangen in alle kleuren.’ Wie niet een weldoener als Sandra Heuvelman in de buurt heeft wonen, kan zelf weldoener worden door een tochtslang onder de kerstboom te leggen (en vervolgens te verhuizen naar de voordeur). Voor een budgetvriendelijk cadeau kun je deze zelf haken, bijvoorbeeld met dit patroon voor een tochtstopper van restjes garen.

Warmtekussen Beeld Stoov

Warmtekussen

Wat een prettige binnentemperatuur is, is voor iedereen anders. Daarom is er in veel huishoudens een strijd om de thermostaatknop. Vrouwen houden vaker van een warmer huis dan mannen. Zij zijn meestal kleiner, hebben relatief minder spiermassa, een lagere stofwisseling en daardoor minder warmteproductie.

Degene die de thermostaat standaard lager wil, heeft momenteel de beste argumenten. Geef daarom de koukleum in huis een warmtekussen cadeau. Hiermee kun je zeer lokaal verwarmen. Omdat je bovenop de warmtebron zit, is een warmtekussen een relatief milieuvriendelijke optie voor wie aan het verkleumen is achter zijn laptop.

Het Nederlandse bedrijf Stoov produceert draadloze infrarood-warmtedekens voor over bijvoorbeeld een bureaustoel, en warmtekussens voor bijvoorbeeld op de bank. Een Stoov warmtekussen kost 30 wattuur om op te laden. Met de huidige gemiddelde energieprijzen (58 eurocent per kilowattuur) komt dat neer op een prijs van 1,7 cent per oplaadbeurt. Hiermee kan de Stoov vijf uur lang warmte afgeven op de laagste stand. Wanneer je je kussen of deken iedere dag een keer oplaadt, kost dit gemiddeld 6,21 euro per jaar.

Opwarmbare kleding

Als je het eenmaal koud hebt, kan opwarmen het beste in deze volgorde: bewegen, warm eten of drinken om de thermoregulatie een zetje te geven en extra warme kleding aantrekken om de lichaamswarmte vast te houden. Iemand die moeite heeft om op te warmen kun je opwarmbare kleding cadeau doen. Deze moet je opladen met elektriciteit, wat ook energie en geld kost, maar fors minder dan het verwarmen van een heel huis. Bovendien heeft de koukleum in kwestie het een stuk sneller behaaglijk.

Aan deze mensen kun je bijvoorbeeld verwarmde sokken, een vest of wanten van Bertschat cadeau doen. De wanten zijn vooral een nuttig cadeau voor iemand die regelmatig witte en gevoelloze vingertoppen heeft (het fenomeen van Raynaud). In koude vingers en voeten knijpen bloedvaten zich dicht, wat de doorstroming van warmte belemmert. Sokken zijn fijn voor koude-voetentypes. Zit iemand vaak stil achter een computer in een koud kantoor, geef dan een vest cadeau.

Beeld Sophia Twigt

Doucheradio

Volgens de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) douchen we gemiddeld 7,4 minuten en gebruiken daarbij ongeveer 57 liter water. Volgens berekeningen van Milieu Centraal, waarbij is uitgegaan van een gemiddeld huishouden van 2,17 personen en rekening is gehouden met vakanties en weekendjes weg, betalen we per jaar 298 euro aan douchen. Brengen we de douchetijd terug naar vijf minuten, dan bespaart een gemiddeld huishouden jaarlijks 73 euro.

Wil je kinderen betrekken bij energiebesparing, dan hoef je ze niet meteen op te zadelen met geldzorgen. Het Nibud adviseert om er een positieve lading aan te geven. Zoek een leuk liedje uit dat vijf minuten duurt. Is het nummer afgelopen, dan gaat de douche uit.’

De bluetooth-doucheradio van Tykho maakt het aangename van het onaangename. De waterproof radio stond als eerste design-object ooit op de cover van Time Magazine. Enige nadeel: de kostenbesparing die het korter douchen oplevert, staat ongeveer gelijk aan de kosten van de radio (ongeveer 60 euro).

Doucheradio Beeld Lexon design

Waterbesparende douchekop

Ook in de categorie korter douchen: geef een waterbesparende douchekop cadeau waarmee het douchecomfort behouden blijft. Een waterbesparende douchekop verbruikt 5,5 liter minuut. Een gewone gangbare douchekop verbruikt 11 tot 13 liter per minuut. De Best Saver van Go Green is een goede budgetoptie, van rond de 15 euro, en heeft ‘turbulent flow’, een uitvinding die zorgt voor ‘meer dan acht miljoen waterdruppeltjes per minuut’. Het douchecomfort zou daarmee behouden blijven, zo luidt de belofte.

Toegegeven, een douchekop is niet meteen het meest sexy cadeau voor onder de kerstboom. Maar de liefhebber van lang douchen kan wel met een minder groot schuldgevoel iets langer onder de douche blijven staan.