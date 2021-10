De beer is los: deze winter dragen we dikke, zachte, harige, pluizige jassen

Vanaf links: Sportmax, Coperni, Alberta Ferretti, Burberry, Max Mara Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Dikke, warme, zachte, harige, pluizige jassen! En daar is het – met nog maar een week te gaan tot de invoering van de wintertijd – een perfect moment voor. Gelukkig zweren steeds meer modehuizen echt bont af, en is er een royaal aanbod van behaaglijk fake fur. Fopbont is overigens niks nieuws, het wordt al bijna honderd jaar geproduceerd. Ook fijn: het kan prima worden gereinigd.

Hoe gaan wij het dragen?

Vooral lekker groot en ruim en liefst ook lekker lang, dan hoef je aan zo’n jas verder weinig toe te voegen. Aan de voeten kunnen laarzen, een wat frivoler hakje of juist een lompe veterschoen. Miu Miu combineerde ze met fake fur boots en teddyhandschoenen formaatje ovenwant. Bij Prada werden de pluizen gecombineerd met pailletten, wat een mooi contrast opleverde. Wat eronder moet? Simpel colletje voor overdag en ’s avonds kan de jas, zoals bij Coperni, heel sensueel op de blote hals.

Een bekend dier

Aangezien het Volkskrant Magazine weken productietijd vergt, werd dit stukje geschreven op 4 oktober. Dierendag! Niet meer dan logisch om als stijlicoon de bovenste beste Muppetbeer Fozzie in het zonnetje te zetten. Een aimabel type, dat snapt hoe je een berenvel smaakvol opsmukt. Met een kek hoedje, een stippensjaaltje en een kamerbrede glimlach, het accessoire dat van elke dracht een pracht maakt. You’re never fully dressed without a smile, het kan niet vaak genoeg gezegd worden.

Muppet Fozzie snapt hoe je een berenvel smaakvol opsmukt. Beeld Disney General Entertainment Con

Waar kopen we dat?

Teddybontjas van Oakwood via Zalando, € 195

Jas van 100% gerecyclede materialen van Esprit, € 140

Omkeerbare teddyjas van Urban Code via Farfetch, € 237

Fopbontslippers van Steve Madden via de Bijenkorf, € 60